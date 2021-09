(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 Lussemburgo, 22 settembre 2021

Sentenza nelle cause riunite T-639/14 RENV, T-352/15 e T-740/17

DEI / Commissione

Il Tribunale annulla le decisioni con le quali la Commissione ha constatato che un

lodo arbitrale che ha fissato una tariffa asseritamente preferenziale per la fornitura

di energia elettrica non comportava la concessione di un vantaggio al produttore di

alluminio Mytilinaios

La Commissione era tenuta ad esaminare, in modo diligente, sufficiente e completo, l’eventuale

esistenza di un aiuto di Stato effettuando valutazioni economiche e tecniche complesse

La Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (in prosieguo: la «DEI»), azienda produttrice e fornitrice di

energia elettrica con sede in Atene (Grecia) e controllata dallo Stato greco, e il suo maggiore

cliente, la Mytilinaios AE – Omilos Epicheiriseon, già Alouminion tis Ellados VEAE, con sede in

Marousi (Grecia) (in prosieguo: la «Mytilinaios»), sono coinvolte in una lunga controversia avente

ad oggetto la tariffa per la fornitura di energia elettrica destinata a sostituire la tariffa agevolata di

cui beneficiava la Mytilinaios e che discendeva da un accordo sottoscritto nel 1960, ma giunto a

scadenza nel 2006.

Nell’ambito di un compromesso arbitrale sottoscritto il 16 novembre 2011, le due parti hanno

concordato di affidare la composizione della controversia tra di esse sorta alla Rythmistiki Archi

Energeias (autorità ellenica di regolamentazione dell’energia, Grecia; in prosieguo: la «RAE»),

presso la quale è stato instaurato, conformemente al diritto ellenico, un arbitrato permanente (in

prosieguo: il «tribunale arbitrale»).

Con decisione del 31 ottobre 2013 (in prosieguo: il «lodo arbitrale»), il tribunale arbitrale ha fissato

la tariffa energetica applicabile alla Mytilinaios (in prosieguo: la «tariffa di cui trattasi»). Il ricorso

proposto dalla DEI avverso tale lodo arbitrale è stato respinto dall’Efeteio Athinon (Corte d’appello

di Atene, Grecia).

In tale contesto, la DEI ha presentato due denunce alla Commissione sostenendo che, anzitutto, la

RAE e, successivamente, il tribunale arbitrale avevano concesso alla Mytilinaios un aiuto di Stato

illegale, in quanto la tariffa di cui trattasi imponeva alla DEI di fornire l’energia elettrica a

quest’ultima ad un prezzo inferiore ai suoi costi e, quindi, al prezzo di mercato. Con lettera del 12

giugno 2014, firmata da un capo unità della direzione generale (DG) della concorrenza (in

prosieguo: la «lettera controversa»), la Commissione ha comunicato alla DEI di aver archiviato le

sue denunce. Ad avviso della Commissione, la tariffa di cui trattasi non costituiva un aiuto di Stato,

in quanto i criteri di imputabilità e del vantaggio non erano soddisfatti, sicché non occorreva

avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

In seguito a tale lettera la DEI ha adito il Tribunale di un ricorso, avente il numero di ruolo

T-639/14, volto all’annullamento della decisione di archiviazione contenuta in detta lettera.

Nel corso di tale procedimento la Commissione, con decisione del 25 marzo 2015 1 (in prosieguo:

la «prima decisione impugnata»), ha revocato e sostituito la lettera controversa. In tale decisione

essa ha considerato che il lodo arbitrale non implicava la concessione di un aiuto di Stato a favore

della Mytilinaios, in sostanza sulla base del rilievo che la volontaria sottoposizione ad arbitrato, da

Decisione C(2015) 1942 final, del 25 marzo 2015 [procedimento SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) – Grecia – Asserito

aiuto di Stato a favore della Alouminion SA sotto forma di tariffe per la fornitura di energia elettrica sottocosto in seguito a

un lodo arbitrale].

parte della DEI, della controversia sorta con la Mytilinaios corrispondeva al comportamento di un

investitore avveduto in economia di mercato e, quindi, non comportava alcun vantaggio.

La DEI ha poi adito il Tribunale di un ricorso, avente il numero di ruolo T-352/15, volto

all’annullamento della prima decisione impugnata.

Con ordinanza del 9 febbraio 2016, il Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire sul

ricorso nella causa T-639/14. Investita di un’impugnazione, la Corte2 ha però annullato tale

ordinanza e rinviato la causa dinanzi al Tribunale, presso il quale è stata iscritta a ruolo con il

numero T-639/14 RENV.

Il 14 agosto 2017 la Commissione ha adottato una seconda decisione (in prosieguo: la «seconda

decisione impugnata»)3, che ha abrogato e sostituito tanto la lettera controversa quanto la prima

decisione impugnata. Basandosi su una motivazione identica a quella contenuta nella prima

decisione impugnata, tale seconda decisione conferma che il lodo arbitrale non comporta la

concessione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La DEI ha nuovamente adito il Tribunale di un ricorso di annullamento avverso tale seconda

decisione, avente il numero di ruolo T-740/17.

Dopo aver riunito le tre cause pendenti, la Terza Sezione ampliata del Tribunale ha accolto i tre

ricorsi proposti dalla DEI e ha annullato tanto la lettera controversa quanto le decisioni impugnate

prima e seconda (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»). Nella sua sentenza, il

Tribunale fornisce chiarimenti sulla qualificazione di un denunciante come «interessato» legittimato

ad agire contro una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni, ai sensi del diritto in

materia di aiuti di Stato, nei confronti di una misura statale. Nel merito la sentenza precisa, poi, la

portata dell’obbligo incombente alla Commissione di verificare se un tribunale arbitrale dotato di

prerogative analoghe a quelle di un giudice statale ordinario abbia concesso un vantaggio ai sensi

del diritto in materia di aiuti di Stato, allorché ha fissato una tariffa per la fornitura di energia

elettrica non corrispondente, se del caso, al prezzo di mercato.

Giudizio del Tribunale

Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso nella causa T-740/17, esaminato in primo luogo, il

Tribunale rileva che la seconda decisione impugnata produce effetti giuridicamente vincolanti nei

confronti della DEI. Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la decisione che

constata l’insussistenza di un aiuto, con la quale la Commissione chiude la fase preliminare di

esame, comporta effetti giuridici vincolanti anche nei confronti degli interessati. A tal riguardo il

Tribunale aggiunge che la DEI, avendo sostenuto che la tariffa di cui trattasi costituiva un aiuto

vietato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE che incideva sui suoi interessi economici, dispone dello

status di «interessata» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del

regolamento recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE4, alla quale gli atti impugnati

di archiviazione delle sue denunce impediscono di presentare osservazioni nel corso di un

procedimento d’indagine formale.

Pertanto il ricorso della DEI, nei limiti in cui mira ad ottenere la salvaguardia delle garanzie

procedurali di cui essa godrebbe, in quanto interessata, nell’ipotesi di avvio del procedimento

d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, è ricevibile. In proposito il

Tribunale precisa che i motivi di annullamento dedotti dalla DEI mirano, infatti, a far valere

l’esistenza di dubbi5 o serie difficoltà che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il

procedimento d’indagine formale.

Sentenza del 31 maggio 2017, DEI/Commissione (C-228/16 P, EU:C:2017:409).

Decisione C(2015) 1942 final, del 14 agosto 2017 [procedimento SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) – Grecia – Asserito

aiuto di Stato a favore dell’Alouminion SA sotto forma di tariffe per la fornitura di energia elettrica sottocosto in seguito a

un lodo arbitrale].

Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del

trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE.

Per quanto riguarda la questione di merito se la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi o

incontrare serie difficoltà allorché ha esaminato le denunce presentate dalla DEI, il Tribunale

respinge l’argomento della Commissione in base al quale un investitore privato avveduto che si

fosse trovato nella situazione della DEI avrebbe optato per l’arbitrato e avrebbe accettato la

fissazione della tariffa applicabile da parte di un tribunale arbitrale composto da periti il cui potere

discrezionale era limitato da parametri equiparabili a quelli contenuti nel compromesso d’arbitrato,

sicché dalla fissazione della tariffa di cui trattasi da parte del tribunale arbitrale non poteva

conseguire un vantaggio per la Mytilinaios.

In proposito il Tribunale conferma che il tribunale arbitrale, che statuisce in forza di un

procedimento arbitrale previsto dalla legge e fissa una tariffa per l’energia elettrica con una

decisione giuridicamente vincolante, deve essere qualificato come organo che esercita un potere

rientrante nelle prerogative dei pubblici poteri, tenuto conto della sua natura, del contesto in cui la

sua attività si inserisce, del suo obiettivo, nonché delle norme alle quali è sottoposto, in base alle

quali le sue decisioni sono impugnabili dinanzi ai giudici statali, sono investite dell’autorità di cosa

giudicata e costituiscono titolo esecutivo. Pertanto, il tribunale arbitrale può essere equiparato a un

giudice statale ordinario.

Ciò premesso, tenuto conto della ripartizione delle competenze tra i giudici nazionali e la

Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato, può essere che i giudici nazionali violino

essi stessi gli obblighi loro incombenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108,

paragrafo 3, TFUE e, in tal modo, rendano possibile o perpetuino la concessione di un aiuto

illegale, o anche divengano lo strumento a tal fine, questione che rientra nella competenza di

controllo della Commissione.

Pertanto, al fine di poter superare ogni dubbio o seria difficoltà riguardo alla questione se la tariffa

di cui trattasi, fissata dal lodo arbitrale, comportasse un vantaggio ai sensi dell’articolo 107,

paragrafo 1, TFUE, la Commissione era tenuta a esaminare se una misura statale non notificata,

come tale tariffa, ma contestata da un denunciante, soddisfacesse la nozione di aiuto di Stato ai

sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incluso il criterio del vantaggio. Tale esame richiede

valutazioni economiche complesse relative, segnatamente, alla conformità di detta tariffa alle

condizioni normali di mercato.

Orbene, limitando la sua analisi alla questione se un operatore privato si sarebbe sottoposto

all’arbitrato accettato dalla DEI, la Commissione ha delegato tali complesse valutazioni ai giudici

ellenici, violando nel contempo il proprio dovere di controllo. Inoltre, alla luce delle informazioni

presentate dalla DEI nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione avrebbe dovuto

effettuare una propria analisi per accertare se il metodo di determinazione dei costi della DEI,

come applicato dal tribunale arbitrale, fosse tanto adeguato quanto sufficientemente plausibile per

dimostrare che la tariffa di cui trattasi era conforme alle normali condizioni di mercato.

Poiché la Commissione non ha rispettato, nella seconda decisione impugnata, gli obblighi di

controllo ad essa incombenti, il Tribunale dichiara che essa avrebbe dovuto incontrare serie

difficoltà o nutrire dubbi che richiedevano l’avvio del procedimento d’indagine formale. Pertanto, il

Tribunale accoglie il ricorso nella causa T-740/17 e annulla la seconda decisione impugnata.

Poiché la seconda decisione impugnata è quindi dichiarata nulla, essa non può abrogare e

sostituire né la prima decisione impugnata né la lettera controversa. Di conseguenza, il ricorso

volto all’annullamento della prima decisione impugnata mantiene il suo oggetto.

Alla luce del contenuto pressoché identico delle decisioni impugnate prima e seconda, il Tribunale,

per gli stessi motivi, accoglie il ricorso nella causa T-352/15 e annulla la prima decisione

impugnata. Poiché quest’ultima non è più idonea ad abrogare e a sostituire la lettera controversa,

anche la causa T-639/14 RENV mantiene il suo oggetto.

Dopo aver dichiarato ricevibile il ricorso in quest’ultima causa, il Tribunale constata che la lettera

controversa, che costituisce una presa di posizione definitiva dei servizi della Commissione sulle

denunce della DEI, disponendone l’archiviazione, è inficiata da un errore di forma in quanto essa

avrebbe dovuto essere adottata dalla Commissione come organo collegiale e non da un capo unità

della DG concorrenza, motivo per cui la stessa Commissione aveva abrogato e sostituito tale

lettera. Il Tribunale conferma, poi, che la Commissione avrebbe dovuto incontrare serie difficoltà o

nutrire dubbi in merito all’esistenza di un aiuto di Stato o, quantomeno, che essa non era

legittimata a fugare tali dubbi con la motivazione che il lodo arbitrale non era imputabile allo Stato

greco. Infatti, ricordando che, per la sua natura e per i suoi effetti giuridici, il lodo arbitrale è

equiparabile a sentenze di un giudice ordinario ellenico, di modo che esso deve essere qualificato

come atto di esercizio di pubblici poteri, il Tribunale sottolinea che la DEI ha sufficientemente

dimostrato tale imputabilità.

Il Tribunale, avendo accolto il terzo ricorso, annulla quindi anche la lettera controversa.

