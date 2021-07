(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Trenitalia: De Maria (Pd), Bene impegni su officine ex Ogr Bologna e Rimini

“Ho partecipato questa mattina, fra gli auditi, alla Commissione consiliare del Comune di Bologna dedicata alle officine ex Ogr di Bologna e Rimini, introdotta dai consiglieri Lama e Campaniello. Una tematica oggetto di una mia interrogazione parlamentare.

Dopo le recenti dichiarazioni del ministro Giovannini, anche da Trenitalia oggi sono arrivati in commissione impegni importanti sul mantenimento di quei presidi produttivi di così grande valore. Con la conferma dell’orientamento a indirizzarne l’attività anche sulla manutenzione di secondo livello degli 86 treni del servizio regionale dell’Emilia-Romagna, gestiti in società da Trenitalia e Tper. Seguirò gli sviluppi della situazione, dopo le positive notizie di oggi, riservandomi di assumere se utili ulteriori iniziative parlamentari”.

Così Andrea De Maria, deputato Pd e segretario di Presidenza della Camera.

Roma, 9 luglio 2021

🔊 Listen to this