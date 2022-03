(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 Servizio Informazione e Comunicazione

29 marzo 2022

Tredici medaglie per i ballerini della Power Dance Puglia

Al Campionato Regionale Puglia per la Federazione Italiana Danze Sportive svoltosi a Lucera

L’Assessore allo Sport del Comune di Monopoli, Cristian Iaia, esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dalla Power Dance Puglia di Mirko Napoletano al Campionato Regionale Puglia per la Federazione Italiana Danze Sportive svoltosi a Lucera.

Il gruppo monopolitano ha conquistato 13 medaglie: quattro ori e un bronzo nelle “Danze standard” e sei ori e due argenti nella “Salsa e Bachata Lines”.

«È sempre bello quando giovanissimi conquistano questi importanti risultati nel corso di una competizione di caratura regionale. Il ringraziamento va a professionisti come Mirko Napoletano e al suo gruppo impegnati da anni nel settore e che rappresentano un faro per le nuove generazioni che si approcciano a questa disciplina», afferma Iaia.