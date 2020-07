(AGENPARL) – mar 07 luglio 2020 *TRASPORTO STUDENTI: PELLONI (LEGA E.R.): LA GIUNTA BONACCINI NON MANTIENE

LA PROMESSA FATTA IN CAMPAGNA ELETTORALE*

BOLOGNA, 7 LUG – “La Giunta Bonaccini non rispetta la promessa fatta in

campagna elettorale quanto al trasporto pubblico per gli studenti. Doveva

essere gratuito, ma così non sarà”. Questo il commento del consigliere

regionale della Lega Simone Pelloni che ha presentato in aula un question

time sull’argomento, dopo che l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea

Corsini, ha confermato che la valutazione economica del provvedimento ha

spinto la Giunta regionale a rinviare ogni decisione a settembre 2021. A

settembre 2020 l’intervento della Regione sarà dunque limitato alla fascia

di età 6-14 anni. Pelloni aveva sollecitato un intervento a sostegno delle

famiglie dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni, che utilizzano in gran numero il

trasporto pubblico locale nel tragitto casa-scuola e ritorno anche lontano

dalla propria residenza perché iscritti alle scuole medie superiori non

presenti omogeneamente su tutto il territorio. “Occuparsi della fascia di

studenti più giovani – ha aggiunto Pelloni – non ha senso, dal momento che,

considerando la giovane età degli studenti, quelli tra i 6 e i 14 anni

usano lo scuolabus; inutile, quindi, confermare gli aiuti della Regione per

questa fascia di età su cui insistono già contribuzioni anche degli enti

locali. La promessa fatta in campagna elettorale da Bonaccini – ha

rincarato la dose Pelloni – ha creato grandi aspettative nelle famiglie che

ora, tuttavia, sono state completamente deluse dalla Giunta Bonaccini”.

L’assessore Corsini ha confermato che l’impatto per le casse della Regione

per il provvedimento nella fascia di età 14-19 anni è stato calcolato in 26

milioni, ma Pelloni ha ricordato che l’assenza di aiuti ai Comuni, alle

prese con le norme anti Covid per la sicurezza sui mezzi di trasporto già

quest’anno complicherà i conti delle amministrazioni locali, costrette ad

aumentare le corse almeno in alcune fascie orarie.

—

