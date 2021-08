(AGENPARL) – mar 10 agosto 2021 Trasporti. Ruspandini (FdI): è anarchia monopattini. Necessaria legge per garantire sicurezza

“Il tragico incidente di Firenze nel quale è rimasto ucciso il conducente di un monopattino conferma in maniera drammatica la necessità di varare una normativa capace di dare regole chiare, per garantire la sicurezza sia di chi utilizza questo mezzo e sia di coloro che sono in strada. Da tempo Fratelli d’Italia denuncia la più totale anarchia che circonda gli utilizzatori dei monopattini e quanto accaduto a Firenze ne è la conferma. Spiace dover dire che avevamo ragione. E deve far riflettere anche la circostanza che fu proprio il governo giallorosso, attraverso lo stanziamento di importanti fondi, ad incentivare l’acquisto e perciò la diffusione di questi mezzi. Una scelta che già allora giudicammo molto discutibile e inopportuna, perché in questo modo furono sottratte risorse che, altrimenti, sarebbero potuto andare a quei settori in difficoltà, che così avrebbero potuto la possibilità di affrontare meglio la crisi indotta dalla diffusione del Covid-19. Adesso ci auguriamo che, finalmente, si lavori a una legge che dia regole e soprattutto più sicurezza a questo settore”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Massimo Ruspandini, capogruppo nella Commissione Lavori Pubblici e responsabile nazionale del Dipartimento trasporti di FdI

