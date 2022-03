(AGENPARL) – mar 15 marzo 2022 Trasporti, M5S – LCR: “Sconcertante PD, su cessione ferrovie Lido e Viterbo due voti contraddittori!”.

Roma, 15 marzo 2022 – “A questo punto restiamo davvero esterrefatti: sulla dibattuta cessione delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo da Roma Capitale alla Regione Lazio, a COTRAL e ASTRAL, in Assemblea Capitolina il PD dapprima si è espresso a favore per poi, cinque minuti dopo, votare esattamente l’opposto, ovvero una mozione della Lista Calenda per la retrocessione dell’infrastruttura dalla Regione a Roma Capitale!

Da parte nostra, contrari e coerenti anche in fase di votazione, siamo convinti che la cessione alla Regione non valorizzi affatto il ramo di azienda. La decisione della maggioranza, al cui interno peraltro si sono evidenziate chiare divergenze, sembra presa esclusivamente per fare gli interessi di Zingaretti, depauperando Roma Capitale.

Ma, nell’assistere alla successiva ed opposta votazione, di fronte alla sconcertante contraddittorietà del PD, ci chiediamo basiti quale possa essere la ratio di un tale comportamento.

Con la mozione della Lista Calenda si torna indietro in modo ancora più grave. Separando la gestione del servizio da quella dell’infrastruttura si complica maggiormente la situazione e si chiede a Roma Capitale di accollarsi la parte più onerosa, cioè la gestione e manutenzione della rete, riservando ad ASTRAL e COTRAL la parte relativa al servizio, quindi più remunerativa, in quanto correlata al pagamento dei biglietti.

Da parte della maggioranza vi è dunque, nello stesso tempo, una prima evidente deliberazione a favore della Regione, con conseguente grave danno economico per Roma Capitale, e la successiva immediata votazione opposta, per la retrocessione della rete, con effetti peggiori ed una probabile scorrettezza ed illegalità nelle procedure in merito agli eventuali affidamenti diretti.

Denunciamo con forza questa inspiegabile ed inquietante incongruenza”.

Così, in una nota, i Consiglieri Capitolini M5S e Lista Civica ‘Virginia Raggi’ – Ecologia e Innovazione.