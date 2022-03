(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 TRASPORTI, FACCI (LEGA): “LA REGIONE INDAGHI LE RAGIONI DEI FONDI NON ASSEGNATI PER POTENZIARE IL TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO”

BOLOGNA, 9 MAR – “La Regione indaghi sui motivi per cui i fondi previsti a sostegno del potenziamento del trasporto ferroviario e fluviomarittimo non hanno ricevuto interesse presso gli operatori interessati e, quindi, sono stati assegnati solo parzialmente o non assegnati in alcun modo”.

Lo ha detto il consigliere regionale della Lega Michele Facci intervenendo in Consiglio regionale e definendo “non esaustiva” la relazione fatta dall’assessore regionale Andrea Corsini sulla applicazione della legge 30 del 2019.

“Deve esserci un problema, al di là delle conseguenze evidenti della pandemia, se gli operatori del settore non fanno richiesta dei bandi messi a disposizione dalla legge regionale per il potenziamento dei trasporti ferroviari e fluviomarittimi come alternativa al trasporto delle merci su gomma. E’ un cortocircuito che va risolto per evitare che le intenzioni lodevoli della legge non arrivino a trovare piena applicazione e portare un beneficio al settore. Il fatto che solo un terzo dei fondi previsti sia stato assegnato al settore ferroviario deve far riflettere, ma la relazione della Giunta regionale non ne individua le possibili soluzioni.

Occorre intervenire – ha aggiunto Facci – anche in vista della assegnazione annunciata a livello nazionale di 45 milioni di euro per il settore del trasporto fluviomarittimo, anche a livello turistico, fondo a cui la Regione ci auguriamo vorrà attingere per risolvere le serie problematiche del settore, che finora ha ritenuto non conveniente richiedere gli incentivi regionali, con ciò confermando la estrema criticità della procedura adottata dal nostro Ente.

Speriamo che la nuova relazione che la Giunta si appresta a fare di qui a qualche mese faccia il punto sull’attività svolta anche nel 2021 e nei primi mesi del 2022, così da potere verificare se il meccanismo di supporto messo in campo dalla Regione sia effettivamente efficace”

