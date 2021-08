(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 Buongiorno,

TRASPORTI. CORROTTI (LEGA): “ROMA-LIDO A RISCHIO DA SETTEMBRE”

ROMA, 19 AGO – “Il disagio dovuto dal malfunzionamento della Roma-Lido sembra destinato a peggiorare dal mese di settembre quando diventerà per i pendolari un vero e proprio percorso ad ostacoli con ben cinque fermate a rischio soppressione.

Insomma, dopo che l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ha sanzionato Atac per non aver concluso le manutenzioni su una decina di convogli, la situazione della tratta Roma-Lido non migliorerà nonostante il prevedibile aumento della richiesta del servizio di trasporto dovuto dalla riapertura delle scuole, assolutamente non sostenibile con tempi di attesa come quelli che stanno vivendo oggi i pendolari.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio

