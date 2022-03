(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 Una prima richiesta avanzata al Governo è di procedere con urgenza all’emanazione di un decreto per il riparto dell’80% dello stanziamento del fondo nazionale trasporti ed erogare le risorse alle Regioni, anche per evitare il rischio di una possibile interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Inoltre, la Conferenza delle Regioni chiede che si proceda con sollecitudine al rinnovo del contratto per i lavoratori dei trasporti.

Infine, le Regioni chiedono l’attivazione di un Tavolo tecnico permanente con il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili e il Ministero dell’economia e delle finanze per affrontare alcune criticità attuative del PNRR e del fondo complementare, il particolare rispetto al reperimento dei fornitori dei mezzi con alimentazioni alternative e alle ricadute dovute al rincaro dei costi delle materie prime e dell’energia elettrica.

Ufficio Stampa

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Via Parigi 11 – 00185 Roma

[www.regioni.it](http://www.regioni.it/)