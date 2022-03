(AGENPARL) – gio 10 marzo 2022 Trasporti. Ciriani-Calandrini (FdI): Fratelli d’Italia chiede incontro al ministro Giovannini

“La realizzazione della Roma-Latina è avvolta nel mistero, per questo abbiamo chiesto un incontro al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini. Dell’autostrada si parla da oltre 20 anni, ma dopo la gara d’appalto, la complessa procedura giudiziaria, e le ultime notizie che da una parte confermano finanziamenti anche dal PNRR e dall’altra parlano di messa in liquidazione di Autostrade del Lazio, la sola certezza è che l’apertura dei cantieri, semmai ci sarà, è lontana. Nel mezzo, c’è una revisione del progetto che è stata un compromesso al ribasso fatto in nome della tenuta dell’allora maggioranza di governo composta da PD e Movimento 5 Stelle. Di fronte a questo quadro confuso, crediamo che sia arrivato il momento di fare chiarezza e per questo vogliamo un confronto con il Ministro Giovannini al quale chiederemo risposte certe su chi dovrà realizzare l’autostrada, come e in che tempi. La provincia di Latina non può attendere oltre, confinata nel suo cronico isolamento e vittima di infrastrutture fatiscenti e superate. L’economia del territorio è a rischio. L’autostrada Roma-Latina potrebbe essere volano di rilancio e investimenti e per questo la sua realizzazione non può essere messa in discussione”.

Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia senatore Luca Ciriani e il senatore Nicola Calandrini.

________________________