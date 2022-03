(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 TRASPORTI – BOLOGNA, FACCI (LEGA): “I RESIDENTI HANNO RAGIONE: NON ESISTE ANCORA IL PIANO ACUSTICO SUL PEOPLE MOVER, RELAZIONE TECNICA REGIONALE INSUFFICIENTE”

BOLOGNA, 16 MAR – “La relazione tecnica della Regione che boccia la richiesta di una petizione da parte dei residenti danneggiati dal tracciato del People Mover di Bologna è insufficiente: riporta, infatti, dati del 2019, mentre l’attività piena del People Mover è successiva al novembre 2020. Non c’è quindi nessun piano acustico che certifichi che il People Mover non crea disagi ai residenti lungo il suo tracciato”. Così il consigliere regionale della Lega, Michele Facci, ha giustificato il voto negativo del Carroccio alla relazione tecnica della Regione che boccia la richiesta di petizione presentata dai cittadini bolognesi interessati dall’attività del People Mover. “Tutta la vita del People Mover –ha ricordato Facci – non è stata facile e ancora adesso ci sono molti aspetti da chiarire assieme alle indagini avviate dalla Procura. Certo, ora sappiamo che non esiste ancora un piano acustico sulla attività di questa infrastruttura se è vero che nella relazione tecnica presentata dalla Regione ci sono dati del 2019 mentre l’attività vera del collegamento tra la stazione e l’aeroporto è iniziata a novembre dell’anno dopo”. L’annuncio di una nuova campagna di monitoraggio dell’inquinamento acustico e la precisazione che i dati saranno credibili solo in coincidenza con il pieno esercizio del People Mover e, quindi, con tutte e tre le navette in attività, hanno spinto Facci a sottolineare “la situazione fortemente critica in cui versa ora l’infrastruttura” e a denunciare come “la relazione della Regione non possa essere presa in considerazione per bocciare una legittima richiesta dei residenti che lamentano danni e disagi per l’avvio di questo collegamento”.

