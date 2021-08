CATANZARO “La Calabria – sottolinea ancora Savaglio – possiede requisiti unici in Italia perché esistono già i laboratori di ricerca dedicati all’idrogeno; forti collegamenti con possibili partner nel Centro-Sud Italia (Taranto, Sicilia, Roma, Sardegna). Questa regione è già prima in Italia per presenza di facilities industriali in contesto internazionale”. “Quando la Regione Calabria – conclude l’assessore – potrà costruire qualcosa di importante ed essere attrattore verso le grandi compagnie che producono da sempre energia e che, quindi, vorranno investire nella nostra regione, ci saranno enormi ricadute di crescita economica sul nostro territorio, sul resto del Paese e in Europa. In un momento in cui i danni fatti all’ambiente sono particolarmente drammatici per la Calabria, per me è importante avere preso, attraverso la Giunta, un impegno così significativo a favore della transizione ecologica e di un mondo carbon free”. (News&Com)

