CATANZARO “La Giunta regionale della Calabria, nel corso della riunione di oggi, su proposta del presidente, Nino Spirlì, ha dato il via alla costituzione del tavolo tecnico finalizzato allo sviluppo di una filiera dell’idrogeno in Calabria”. Lo riporta una nota dell’ufficio stampa della Giunta regionale della Calabria. Nella delibera si fa riferimento alla transizione ecologica, con la maggior parte dell’energia “che dovrà avere origine da fonti rinnovabili entro il 2030”. Nell’atto si evidenzia, inoltre, che l’idrogeno è “citato in vari documenti europei e nazionali come Next Generation e nel Pnrr per la ripartenza post-Covid”. “La Calabria – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca scientifica e Innovazione, Sandra Savaglio – dove esistono tante fonti di energie rinnovabili, ha un’opportunità imperdibile, ovvero, trasformare la regione in una Green valley. Attualmente è possibile procedere allo stoccaggio dell’idrogeno, ma in futuro sarà possibile l’immagazzinamento e la distribuzione per export verso Sicilia e Puglia e l’ammodernamento di infrastrutture regionali come ferrovie e porti che andranno ad idrogeno”. “Inoltre – aggiunge – come già evidenziato in altre regioni, le industrie siderurgiche chiedono sviluppo di nuove tecnologie per l’idrogeno come vettore di energia. Quindi, abbiamo bisogno di investire ancora di più in ricerca”. (News&Com)

