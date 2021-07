(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 TRANSIZIONE ECOLOGICA, OCCHI (LEGA ER): “UNA FOLLIA ASSECONDARE I DIKTAT EUROPEI CHE METTONO IN GINOCCHIO LA MANIFATTURA ITALIANA”

BOLOGNA, 26 LUG – “Non credo che trasformarci in un deserto economico e sociale potrà trasformarci in un posto migliore. E’ una follia accettare acriticamente le ideologie e i diktat europei che metteranno in crisi molti settori della manifattura italiana. Dobbiamo puntare su quello che abbiamo come il geotermico e i biocarburanti e tutelare le nostre eccellenze”. Così il consigliere regionale della Lega ER Emiliano Occhi ha commentato in aula il Documento di Economia e Finanza Regionale.

“Abbandonare auto a benzina, gasolio, biogpl, metano e ibride, senza avere alternative nel breve termine, significa uccidere la nostra filiera dell’automotive. La proposta radicale della Unione Europea di mettere al bando dal 2035 le auto a combustione interna è inaccettabile e non porterà benefici all’ambiente. Cosa succederà alle nostre aziende non riusciranno ad adeguarsi al 2035? La nostra motor-valley senza una deroga rispetto alle direttive Ue che hanno stabilito obiettivi ambiziosi in termini ambientali è uno dei settori condannati a morte” ha accusato l’esponente del Carroccio.

Il leghista ha citato poi le parole del Ministro Cingolani: “La decarbonizzazione deve essere portata avanti con pragmatismo, guardando non solo alla sostenibilità ambientale ma anche a quella economica e sociale delle scelte, applicando il principio della neutralità tecnologica e avendo ben presente che non è possibile elettrificare tutto, a partire da settori come la siderurgia, il cemento, il vetro, la carta o la ceramica, per i quali nella lunga attesa dello sviluppo dell’idrogeno a costi competitivi il ruolo del gas naturale sarà strategico almeno fino al 2050”.

“Massacrare il nostro tessuto economico non sarà utile a invertire i cambiamenti climatici. Per questi serve tempo perché si tratta di fenomeni che hanno scale di tempo diversi. Nessuno nega la necessità della transizione ecologica, ma accelerarla senza criterio determinerà catastrofi economiche a breve” ha concluso Occhi.

