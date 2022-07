(AGENPARL) – ven 01 luglio 2022 Bureau de presse

Aosta, venerdì 1° luglio 2022

Transitabilità su sentieri e strade poderali:

presentato lo studio sugli aspetti economici, giuridici e normativi

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che ieri, giovedì 30 giugno, a Palazzo regionale, è stato presentato lo Studio sugli aspetti giuridico-normativi ed economici relativi ai sentieri e alle strade poderali in Valle d’Aosta, realizzato dal Centro Transfrontaliero sul turismo e l’economia di montagna dell’Università della Valle d’Aosta, in collaborazione con l’Assessorato.

Lo studio rientra tra le attività avviate nell’ambito del Tavolo di lavoro tecnico-giuridico istituito dal Governo regionale e coordinato dall’Assessorato per l’analisi delle problematiche relative alla responsabilità, transitabilità, classificazione e promozione della rete sentieristica, poderale e della viabilità minore.

La presentazione è stata introdotta dall’Assessore Davide Sapinet e dal Coordinatore del Tavolo di lavoro e del Dipartimento Risorse naturali e Corpo Forestale Flavio Vertui ed è stata illustrata dai docenti Marco Alderighi, Roberto Calvo e Giampaolo Viglia. La prima parte ha riguardato un’analisi economica, con gli esiti di un sondaggio che ha coinvolto più di mille persone e che ha identificato le tipologie di sentiero e di strada poderale sulle quali vi può essere un maggiore rischio di incidenti, infortuni e conflittualità tra le parti, e di due focus group, che hanno riunito i principali portatori di interesse sui temi della sicurezza, della responsabilità in caso di incidenti e della convivenza tra escursionismo pedestre e ciclistico. Nel corso della seconda parte, dal profilo giuridico, è stato presentato un approfondimento realizzato a partire da un’analisi dei contenziosi e sono state formulate proposte sugli aspetti assicurativi, ora al vaglio degli Assessorati competenti. La materia, infatti, la cui competenza è trasversale a numerose strutture dell’Amministrazione regionale, si basa attualmente su una normativa complessa e datata e si colloca in un contesto di responsabilità che fanno anche riferimento, non ultimi, al Codice civile e al Codice penale.

Spiega l’Assessore Sapinet: “questo studio è il primo passo di un percorso che abbiamo intrapreso e che avevamo indicato già nel programma di legislatura e nel DEFR e fa seguito alla prima fase di lavoro avviata dal Tavolo tecnico, che ha riguardato un confronto interno su temi tecnici e normativi”.

Prosegue Sapinet: “è importante che il coordinamento di queste iniziative competa all’Assessorato dell’Agricoltura, in quanto credo si debbano mettere in primo piano il territorio e coloro che lo hanno reso e che lo rendono fruibile, ovvero gli agricoltori. Sono gli agricoltori, tra l’altro, che permettono il mantenimento e la cura di questa rete di sentieri, strade poderali e viabilità minore, un tempo utilizzata solo per attività agricole e pastorali e ora percorsa sempre più anche per fini turistici e sportivi. Dobbiamo quindi, da un lato, andare incontro alle esigenze degli agricoltori, dei presidenti dei consorzi di miglioramento fondiario e dei sindaci, e, dall’altro, continuare ad offrire a turisti e residenti la migliore fruizione del nostro splendido territorio”.

“Riuscire a creare la perfetta interazione tra turismo e agricoltura è per la Valle d’Aosta una priorità – aggiunge. – In questa direzione, d’altronde, va anche il progetto della nuova legge sulla multifunzionalità in agricoltura, attraverso la quale vogliamo dare la possibilità alle aziende agricole di differenziare il reddito anche puntando su attività turistiche”.

“Ora proseguiamo con azioni che in parte sono già state messe in atto e che in parte lo saranno a breve. E’ innanzitutto importante che l’Amministrazione regionale garantisca l’attuale livello di manutenzione del territorio, anche con il rilancio dei cantieri forestali, ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati in collaborazione con gli enti locali e le stazioni forestali. Parallelamente, si continuerà l’azione di sostegno ai Consorzi di miglioramento fondiario, perché possano realizzare loro stessi i lavori di manutenzione che ritengono necessari, potenziando il bando esistente. Sempre per i Consorzi, stiamo inoltre lavorando alla modifica della delibera dei criteri applicativi per la concessione dei contributi alle spese di gestione, per la quale i competenti uffici stanno valutando la fattibilità di un aiuto per una polizza assicurativa specifica. Infine, continueremo a collaborare con il Celva per coordinare le azioni affinché siano coerenti e omogenee su tutto il territorio regionale, mentre il lavoro del Tavolo tecnico proseguirà con l’organizzazione di incontri con i singoli settori, con ognuno dei quali faremo un’analisi approfondita dei temi e dei risultati dello studio” – conclude l’Assesssore.

La registrazione della presentazione a Palazzo regionale e lo studio saranno pubblicati sul sito della Regione [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it/), nel canale tematico Risorse naturali.

[Foto Conferenza](https://photos.app.goo.gl/aoyu721G2ApiZP217)

