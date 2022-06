Transiberiana, il viaggio dell’istituto, dal 17 agosto al 2 settembre

(AGENPARL) – dom 26 giugno 2022 TRANSIBERIANA, Il viaggio dell’Istituto

Dal 17 agosto al 3 settembre 2022

Dal 17 Agosto al 3 Settembre il nostro Istituto viaggerà sui binari della Transiberiana, lungo un percorso di 9288 km che partirà da Mosca e ci condurrà a Vladivostok per condividere con tutti i nostri studenti e amici un programma di viaggio unico.

Il gruppo sarà accompagnato da Lucia Bellinello, giornalista professionista che si occupa di Russia e firma da molti anni gli articoli di Russia Beyond The Headlines Italia.

Tappe: Mosca – Ekaterinburg – Irkutsk e Bajkal – Vladivostok

Percorso: 9288 km

Partiremo dal cuore medievale e moderno della Russia, da Mosca e faremo un viaggio a ritroso nel tempo fino agli ultimi giorni della dinastia Romanov. Saremo nei luoghi di Ekaterinburg dove la famiglia imperiale fu giustiziata e andremo sul sito di una vecchia miniera. Saremo ad Irkutsk tra natura e spiritualità e passeremo una giornata immersi nella sfolgorante natura del Lago Bajkal, il più grande al mondo, che conserva 4/5 dell’acqua dolce del mondo. Proseguiremo il nostro viaggio in Siberia fino ad arrivare a Vladivostok, la città che governa l’Oriente.

Le iscrizioni sono aperte e c’è uno sconto di 170,00 euro fino al 1°Luglio. Per tutti i dettagli sui costi e sul programma potete consultare questo link:[https://bit.ly/3yeLuuD](https://italia-russia.us14.list-manage.com/track/click?u=22fe25f3a79b2216ba30016f0&id=a7e9ab987e&e=29f38ebc9d)

Il viaggio che tutti desiderano, il viaggio sognato e progettato da tutti noi sta per partire. Vi aspettiamo a bordo del treno!

Istituto di Cultura e Lingua Russa, Via del Viminale 43 – 00184 Roma

