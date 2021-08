(AGENPARL) – ven 27 agosto 2021 Stanford Report delivers campus news each weekday. [View in browser](https://mailchi.mp/stanford/transforming-learning-pandemic-lessons-3d-rna?e=37d6b811e4)

[Stanford Report](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=b391e1e49c&e=37d6b811e4)

Friday, August 27, 2021

—————————————————————

[Education](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=08a7d0b37e&e=37d6b811e4)

[Transforming learning](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=e1a6373c58&e=37d6b811e4)

A Stanford-led convening brought employers, educators and researchers together to frame an applied science of adult learning.

[Adult learning](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=b3c96140d7&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[science & technology](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=83087e73dd&e=37d6b811e4)

[Structural biology breakthrough](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=712bb84aa3&e=37d6b811e4)

Researchers develop machine learning methods that predict the 3D shapes of important biological molecules even when only limited data is available.

[3D molecules](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=342545e872&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[HEALTH & MEDICINE](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=b0e5c93ff8&e=37d6b811e4)

[Pandemic lessons](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=e04af6dc8e&e=37d6b811e4)

The School of Medicine and Graduate School of Business will convene health care, business and government experts to discuss the global response to the COVID-19 pandemic and what we’ve learned.

https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=7cf869f432&e=37d6b811e4

—————————————————————

[Bio-X undergraduate summer program](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=bb156ef474&e=37d6b811e4) [Rental Housing](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=4ca6d427b6&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[Featured events](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=a6521c91b4&e=37d6b811e4)

– [StorageX International Symposium](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=aebe293190&e=37d6b811e4): Friday, Aug. 27, 7 a.m.

– [The Voices of Americans in Crisis](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=04ae52d0cb&e=37d6b811e4): Friday, Aug. 27, 1 p.m.

[More featured events »](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=376b90360b&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[In the news](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=a0634d0909&e=37d6b811e4)

(Stanford Report occasionally links to stories that, for some readers, may require a subscription.)

– [‘Dopamine Nation’ author Anna Lembke explores link between pleasure and pain](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=ceb8ede107&e=37d6b811e4) (NPR)

[More Stanford mentions »](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=0ec8860c0e&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[Cantor Arts Center](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=8b7abfb4a9&e=37d6b811e4) [Stanford TEACH Symposium fall](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=138c836823&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[Stanford Today](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=41c28d3c06&e=37d6b811e4)

—————————————————————

[News](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=1cf905d03b&e=37d6b811e4) • [Suggestions](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=ff0569d971&e=37d6b811e4) • [Archive](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=e91713bb4b&e=37d6b811e4) • [Jobs](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=bbebef694a&e=37d6b811e4) • [Advertise](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=e5b9224a10&e=37d6b811e4) • [Contact](https://stanford.us5.list-manage.com/track/click?u=a8e6569da943904e9ac369cde&id=484d306399&e=37d6b811e4)

🔊 Listen to this