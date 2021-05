(AGENPARL) – dom 23 maggio 2021 -Sgomento e rammarico per il disastro occorso sulla funivia di Stresa.

Ora non è il momento delle polemiche ma il collasso della fune e di conseguenza lo schianto al suolo della cabina di una funivia revisionata nel 2014, oltre alle 13 vittime, alle cui famiglie va tutta la nostra vicinanza, accende un faro sulle conseguenze indotte dal lockdown sugli impianti restati forzatamente fermi, è il commento a caldo dell’ing. Rocco Luigi Sassone presidente di FormaSicuro Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro.

Seguiremo con attenzione gli sviluppi della vicenda nella consapevolezza che mai come in questo delicato periodo di ripresa il nostro Paese deve garantire che la sicurezza sia declinata non solo in ambito sanitario ma a tutti gli ambienti di vita e di lavoro.

Ing. Rocco Luigi Sassone, Presidente FormaSicuro Organismo Paritetico Nazionale

