BUONVICINO Oggi pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea è intervenuta in contrada Lago di Buonvicino dopo un tragico incidente sul lavoro che ha causato una vittima. I vigili sono arrivati sul posto per recuperare il corpo di un operaio di 58 anni caduto da un edificio in ristrutturazione (foto sopra). Sul luogo dell’incidente è attesto il magistrato di turno per autorizzare circa il recupero della salma. Sul posto carabinieri e personale sanitario del Suem 118 che ha constatato il decesso dell’uomo. (News&Com)

