(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 TRAFFICO, I PESANTI DISAGI SULLA STATALE 63 E LA RICHIESTA DI INTERVENTI URGENTI FINISCONO NEL QUESTION TIME DEI LEGHISTI DELMONTE E CATELLANI NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DOMANI

BOLOGNA, 7 MAR – “Si è ormai giunti ad una situazione, quella della Statale 63, non più derogabile e non possono più essere accettati interventi strategici che comportino decine di anni di realizzazione (come nel caso della Galleria Bocco – Canala, realizzata senza una visione aggregata) per poi non risolvere appieno il problema del collegamento. I recenti gravi disagi, come l’autobus Seta che è andato a fuoco giovedì 24 febbraio all’interno della Galleria del “Seminario e la chiusura annunciata fino a fine marzo per lavori di ripristino, così come le code quotidiane dovuti a improvvisati cantieri d’emergenza, lo dimostrano. Occorre una definitiva presa in carico del problema Statale 63”. Così il consigliere regionale della Lega, Gabriele Delmonte, ha annunciato il question time che verrà discusso domani, martedì 8 marzo, in apertura dei lavori del Consiglio regionale. “La Strada Statale 63 – ricordano Delmonte e Maura Catellani che, assieme, avevano già presentato una risoluzione approvata anche dalla maggioranza – è una arteria fondamentale per il tratto sud della Provincia di Reggio Emilia, collegando la città con il Passo del Cerreto, utilizzata quotidianamente da pendolari, sia dell’Appennino che della città, e da turisti. Non esiste un’alternativa valida infrastrutturale al tracciato odierno della SS63 in quanto il percorso lungo le gallerie è l’unico in grado di collegare l’Appennino con il capoluogo di Provincia in un tempo relativamente accettabile, realtà che però negli ultimi anni si è scontrata con l’inadeguatezza del tratto tra le località Bocco e Rivalta nell’essere percorsa da una moltitudine di autoveicoli, cicli, motocicli e mezzi pesanti”. Dopo l’incendio di Casina del 24 febbraio, tutto il traffico è stato veicolato lungo il vecchio tracciato della SS63 all’interno dei comuni di Casina e Carpineti, attraversando piccoli centri abitati e lungo un percorso da tempo insicuro e carente di manutenzione che i singoli comuni che né l’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano potrebbero affrontare da soli. Da qui il question time che verrà illustrato dal consigliere Delmonte per fare il punto sulle condizioni delle gallerie e gli altri punti critici del collegamento tra il Crinale e Reggio Emilia, “fino all’uscita dalla città – concludono Delmonte e Catellani – un mancato collegamento alla tangenziale di Puianello, l’attraversamento del paese di Vezzano sul Crostolo e della Pinetina, il tratto con le innumerevoli strette curve de La Vecchia e la Bettola. Per questo è necessario velocizzare il dialogo tra la Giunta Regionale e Anas per rispettare gli impegni della risoluzione approvata a novembre 2021 e far partire i tavoli progettuali per risolvere in sicurezza i rallentamenti di cui sono vittime ogni giorno i pendolari che percorrono il tratto montano della Statale 63, in provincia di Reggio Emilia”.

—————————————————–