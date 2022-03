(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 TRAFFICO, DELMONTE (LEGA): “COMPLETAMENTO DELLA STRADA VETTO-RAMISETO (FONDOVALLE LONZA) E SP 57: ACCOLTO ALL’UNANIMITA’ L’IMPEGNO PROPOSTO DALLA LEGA DI INSERIRLA TRA LE OPERE PRIORITARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA”

BOLOGNA, 23 MAR – “La Regione, insieme alla Provincia di Reggio Emilia, inserirà la realizzazione del secondo stralcio del Collegamento Vetto-Ramiseto (Fondovalle Lonza) – SP 57 tra le proprie opere prioritarie”. E’ quanto prevede una risoluzione proposta dal consigliere regionale della Lega, Gabriele Delmonte, e approvata all’unanimità in Commissione trasporti regionale. Questo intervento era stato inserito dalla Provincia tra le opere da finanziare con il Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC), pur non rientrando tra le opere prioritarie. Intervenendo in aula, il consigliere Delmonte ha ricordato che nel 1988 è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comunità Montana dell’Appennino Reggiano ed i comuni di Vetto e Ramiseto per la viabilità di collegamento tra i due centri capoluogo e per la riclassificazione della viabilità provinciale nei territori dei due comuni, aggiornata nel 1999 definendo i singoli interventi ed i relativi costi. Nell’anno 2000 è stato redatto un progetto preliminare che prevedeva l’adeguamento dell’intero collegamento Ramiseto-Vetto, al fine di soddisfare la necessità del territorio dell’allora comune di Ramiseto (oggi Ventasso), e in generale di tutto il territorio dell’Appennino Reggiano, di un più funzionale collegamento con la Pianura. Nel 2004 si è provveduto a completare il primo tratto, insistente nel comune di Vetto, comprendente anche la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Atticola. Successivamente è stato redatto il progetto relativo ad una variante al tracciato esistente tra la località Borcale e la zona artigianale di Gazzolo ripartito in due stralci funzionali (lotti) che si raccordava con la previsione della realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Lonza a valle del frantoio sulla base di un progetto preliminare redatto nel 2001 e revisionato, per necessità idrogeologiche, nel 2013.

