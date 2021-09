(AGENPARL) – gio 23 settembre 2021 TPL, ASTRAL INFOMOBILITA’: PER CANTIERE PIAZZA BOLOGNA DEVIAZIONI LINEA S08

Per cantiere nell’area di Piazza Bologna, deviazioni di percorso sulla Linea S08 Termini-Istria di Astral Spa. In direzione di Piazza Istria devia su via Catania e via di Villa Massimo per poi rientrare su via XXI Aprile. La fermata Provincie/Padova è sostituita da quella Catania/Cremona, mentre è momentaneamente sospesa quella XXI Aprile/Ricotti.

Lo comunica Astral Infomobilità.

MORENA MANCINELLI

Giornalista

INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

