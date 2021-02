(AGENPARL) – WORCESTER (MASSACHUSETTS), lun 08 febbraio 2021 (Universitat Autonoma de Barcelona) A study by the ICTA-UAB warns that tourism generates 80% of the marine litter accumulating on the beaches of the Mediterranean islands in summer.For researchers, the global COVID19 pandemic may be an opportunity to rethink the model of sustainable tourism.

