TOTI CONVOCA LA CONFERENZA DELLE REGIONI PER IL 23 NOVEMBRE ALLE 10.00

(AGENPARL) – ven 20 novembre 2020 Giovanni Toti ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome in seduta straordinaria per lunedì 23 novembre alle

ore 10.00 (esclusivamente in videoconferenza). All’ordine del giorno i

i temi che saranno affrontati dalla Conferenza Unificata e dalla

Conferenza Stato-Regioni che il ministro Francesco Boccia ha convocato

in seduta straordinaria (con modalità di videoconferenza)

rispettivamente alle 12.30 e alle 12.45 dello stesso 23 novembre.

La Conferenza delle Regioni affronterà però anche altri temi fra

cui:

affari istituzionali

– proposta di documento recante: “Codice di condotta per la

produzione normativa da parte delle regioni e delle province autonome

che riguardi trattamenti di categorie particolari di dati personali,

dati relativi a condanne penali e reati e trattamenti a rischio

elevato aventi ad oggetto dati “comuni”;

istruzione e lavoro

– posizione in merito all’applicazione del DPCM 3 novembre 2020 in

materia di politiche formative e del lavoro;

– richiesta di adozione del decreto MIUR, previsto dalla normativa

per attivazione Fondo affitti per studenti universitari fuori sede;

emergenza Covid-19

– documento recante: “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di

risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte di

sciatori amatoriali”;

infrastrutture e ambiente

– ordine del giorno per richiedere al Governo certezza in merito alla

vigenza della proroga del termine di scadenza delle concessioni

demaniali marittime;

– documento sulle problematiche generali relative alla disciplina del

demanio marittimo da presentare al Governo congiuntamente alla

richiesta di attivare un tavolo di confronto;

protezione civile

– disamina degli esiti finali della ricognizione svolta dalle Regioni

e Province autonome con Invitalia sulle spese sostenute per affrontare

l’emergenza COVID-19 fino all’8 aprile 2020;

affari europei

– revisione della delegazione italiana di parte regionale al Comitato

delle Regioni (2020-2025).

Saranno infine ratificate alcune intese e pareri dei giorni scorsi.

In particolare le intese relative all’ordinanza del Capo del

Dipartimento della Protezione civile “Ulteriori interventi urgenti

di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili” recante disposizioni in favore del personale

del dipartimento della protezione civile, delle regioni, delle

province e dei comuni e all’ordinanza del Capo del Dipartimento della

Protezione civile “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile

in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili” recante norme per la continuità operativa del

ministero della salute e dell’agenzia italiana del farmaco, nonché il

parere sul DPCM 3 novembre 2020 sulle misure di contrasto e

contenimento dell’emergenza Covid-19;

Gli ordini del giorno (ed eventuali integrazioni) della Conferenza

delle Regioni, della Conferenza Unificata e della Conferenza

Stato-Regioni sono consultabili nella sezione “rapporti

istituzionali” del sito www.regioni.it

