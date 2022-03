(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 MAGIONENEWS

Torricella, si punta alla pista ciclopedonale per la

valorizzazione della frazione

Pronto anche il progetto di videosorveglianza all’uscita del raccordo Perugia-Bettolle

MAGIONE 16 marzo 2022 – Partiranno a breve nella zona di Torricella i lavori per il tratto di

pista ciclopedonale che collegherà il pezzo già esistente, quello passante per la zona lungolago

della frazione lacustre, con la strada provinciale 316. Il nuovo tratto costeggiando la zona dei

campeggi e l’ex-essiccatoio andrà a ricongiungersi a quello già esistente che arriva alla

spiaggia l’Albaia. Un progetto che prevede oltre la ripulitura dell’area dell’ex-essiccatoio,

attualmente ricoperta da rovi, la risistemazione del marciapiede posto sull’atro lato della strada

particolarmente dissetato a causa di avvallamenti avvenuti nel terreno. I lavori sono seguiti

dall’ufficio lavori pubblici del Comune, assessore Massimo Ollieri.

Approvato dall’assessorato alla viabilità, assessore Massimo Lagetti, anche il progetto di

videosorveglianza che prevede l’installazione di telecamere all’uscita del raccordo Perugia-

Bettolle.

“Si tratta di progetti – afferma Gabriella Rossi, consigliera comunale residente nella frazione –

importanti per adeguare Torricella all’aspetto che dovrebbe avere una zona che rappresenta

un “biglietto da visita” per chi visita la zona, visto che è il primo paese del Lago Trasimeno che

si incontra venendo da Perugia dal raccordo autostradale e da altra viabilità. Dopo molte

sollecitazioni da parte dell’Amministrazione siamo riusciti ad ottenere che le Ferrovie dello

stato ridipingessero l’edificio del casellante che aveva raggiunto un livello di degrado esterno

insostenibile per l’immagine della frazione.”

“Interpretando le esigenze di questa comunità – aggiunge Gabriella Rossi – credo che si senta

la necessità di una maggiore sicurezza stradale con azioni che possano diminuire la velocità dei

veicoli che in questo tratto di strada è sempre molto alta e una migliore segnalazione della

strettoia per i mezzi provenienti dal sottopasso della superstrada. Tra le richieste anche quella

di una segnaletica che possa rendere conto dell’ampia offerta commerciale presente in questa

zona. In poco più di un chilometro troviamo infatti ben 14 attività commerciali attive nel campo

della ristorazione, ricettività alberghiera e artigianato. Presenza a cui si collega il rilievo che

rivestono i servizi di trasporto come il treno.”

Un’altra zona che sarà presto interessata da un progetto di riqualificazione è l’area verde

adiacente i giardini pubblici e prospicente la darsena di cui il Comune di Magione ha chiesto la

disponibilità all’Unione dei comuni del Trasimeno.

“Siamo in fase di passaggio delle competenze – spiega l’assessore Ollieri – che una volta

completato ci consentirà di passare alla fase progettuale che prevede la risistemazione di

questo tratto di lungolago, la realizzazione di un’area verde con risistemazione dei giardini e

collocamento di nuovi giochi. Come amministratore auspico una forte collaborazione con la

cittadinanza locale per lavorare in sintonia al fine di dare a questa frazione l’aspetto che per

posizione e importanza commerciale merita.”