(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 COMUNE DI VICENZA

Ufficio stampa

Vicenza, 13 dicembre 2021

COMUNICATO STAMPA

Torre Bissara, approvato il progetto di restauro dell’edicola superiore

In Primavera partiranno i lavori che completano il recupero dell’apparato decorativo

cinquecentesco in pietra e stucco

La Torre Bissara tornerà di nuovo sotto i ferri in Primavera per il restauro dell’apparato

decorativo superiore. La giunta ne ha infatti approvato, su proposta dell’assessore ai lavori

pubblici Matteo Celebron, il progetto definitivo.

“I lavori – ricorda l’assessore Matteo Celebron – vanno ad aggiungersi al restauro già

eseguito l’anno scorso sull’edicola alla base della torre, completando così il recupero delle

decorazioni di un monumento che insieme alla Basilica è il simbolo della nostra città e ne

caratterizza lo skyline”.

L’intervento, del valore di 100 mila euro, metterà in sicurezza tutto l’apparato artistico

superiore, oggi in stato di degrado. Sopra l’edicola restaurata nel 2020, infatti, è presente

una seconda edicola che racchiude una raffinata composizione in pietra di Vicenza e

stucco con una Madonna incoronata tra i santi Vincenzo e Stefano, sorretta da un grande

blasone con putti in altorilievo. L’apparato venne realizzato nel 1596 dalla bottega degli

Albanese.

Il progetto di restauro prevede, dopo la pulitura, la messa in sicurezza di tutte le parti a

rischio distacco, il consolidamento e la protezione delle superfici dagli agenti atmosferici.

Sul timpano, in particolare, sarà posata una copertina in piombo sagomato per

l’allontanamento delle acque piovane.

Il progetto definitivo e la messa in sicurezza provvisoria con reti anticaduta installate in

occasione del restauro dell’edicola inferiore sono stati concordati con la Soprintendenza

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e

Vicenza.

