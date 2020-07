(AGENPARL) – gio 23 luglio 2020 TORNANO IN CARCERE 8 PERICOLOSI LATITANTI CHE RIENTRANO OGGI DALLA SPAGNA DECISIVO IL LAVORO DEL SERVIZIO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA DELLA CRIMINALPOL

Sono in totale otto i latitanti scovati in Spagna che oggi verranno estradati in Italia: l´operazione, condotta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, guidata dal Prefetto Vittorio Rizzi, sottolinea ancora una volta la stretta collaborazione operativa tra le polizie dei vari Paesi per un Europa più sicura.

Con un volo partito stamattina dall´aeroporto spagnolo di Barcellona, diretto a Roma-Fiumicino, il personale della Polizia di Stato, dell´Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria in forza allo SCIP ha preso in consegna e scortato otto uomini, ricercati dalla giustizia italiana, che sconteranno le loro pene detentive nelle nostre carceri.

Gli ex latitanti, tra cui un cittadino italiano, sono stati arrestati in Spagna dove si erano rifugiati nel tentativo di sfuggire ai mandati d´arresto europei emessi da cinque Procure nazionali (Bologna, Catania, Milano, Torino e Vicenza), tutti con profili criminali di notevole pericolosità che riguardano soprattutto il traffico internazionale di sostanze stupefacenti e i reati contro il patrimonio.

Nel dettaglio, si tratta di:

– Mauro DA FIUME, 56 anni, italiano, e Sergio GARCIA RIERA, 42 anni, spagnolo, entrambi colpiti da un´ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania per traffico internazionale di stupefacenti; i due sono stati oggetto di indagine nel´ambito dell´operazione antidroga “HALCON”, condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania nel febbraio di quest´anno, che ha permesso di sequestrare oltre 400 chili di cocaina proveniente dal Sudamerica; l´italiano, di origine sanremese, si era trasferito in Spagna da tempo, dove aveva aperto un ristorante e, come lo spagnolo arrestato nell´ambito della maxi-operazione delle Fiamme Gialle, aveva un ruolo importante nel controllare il transito attraverso la penisola iberica dello stupefacente proveniente dal Sudamerica e diretto in Italia;

– Gezim VEIZAJ, 42 anni, albanese, colpito da un´ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino, per traffico di stupefacenti, a seguito di indagini dei Carabinieri del capoluogo piemontese;

– Zakaria EL AMINE, 26 anni, marocchino, deve scontare circa 2 anni di carcere inflittigli dal Tribunale di Vicenza, per ricettazione, reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, grazie alle indagini della locale Arma dei Carabinieri, già noto alle cronache locali del vicentino per aver picchiato qualche anno fa un minorenne in un parco civico, derubandolo di pochi spiccioli;

– Youssef ABOU EL KHIR, 34 anni, marocchino, deve scontare 7 anni e 8 mesi di carcere inflittigli Procura della Repubblica presso la Corte d´Appello di Bologna, per traffico illecito di sostanze stupefacenti; le attività investigative sono state condotte dall´Arma dei Carabinieri;

– Hysni SULKO, 36 anni, albanese, colpito da un´ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, a seguito di indagini condotte dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato del capoluogo lombardo;

– Nenad KATIC, 45 anni, serbo, deve scontare 3 anni e 8 mesi di carcere a seguito di un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per aver effettuato una serie di furti aggravati interrotta grazie all´attività investigativa del Nucleo Investigativo della locale Arma dei Carabinieri;

– Edmir BALAN, 40 anni, albanese, deve scontare 3 anni e 6 mesi di carcere inflittigli dal Tribunale di Torino, per ricettazione e possesso illegale di armi da fuoco, bloccato grazie alle attività investigative dell´Arma dei Carabinieri.

Con la conclusione dell´attività odierna salgono a 42 i latitanti rintracciati dallo SCIP e riportati in Italia dai primi di giugno a oggi, dopo la lenta ripresa seguita al blocco dei collegamenti internazionali a seguito della pandemia di Covid-19.

L´operazione di oggi sottolinea ancora una volta l´efficacia della collaborazione tra gli uffici investigativi territoriali e lo SCIP, organismo interforze che funge da unico punto di contatto italiano per la cooperazione internazionale di Polizia, che garantisce un costante interscambio info-operativo globale e può contare su una rete di Esperti per la Sicurezza dislocata in oltre sessanta Paesi del mondo.

Roma, 23 luglio 2020

