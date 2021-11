(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 NUOVE GENERAZIONI

il novellino

stagione 2021-22 | Teatro degli Atti di Rimini, ore 10.00

venerdì 3 dicembre

Storia d’Amore e Alberi

(6/10 anni)

martedì 25 gennaio

Alessia Canducci – FLEXUS

E per questo Resisto

(11/14 anni)

mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio

Schedia Teatro

Rose nell’insalata

(5/7 anni)

lunedì 21 febbraio

Eccentrici Dadarò

(6/10 anni)

venerdì 4 marzo

Scenamadre

(11/14 anni)

lunedì 7 marzo

Teatro degli Incamminati

Perlasca. Il coraggio di dire no

giovedì 24 marzo

Cesar Brie

Nel tempo che ci resta

(scuole superiori)

Il teatro ragazzi, a causa dell’emergenza sanitaria, ha attraversato e

Dal febbraio 2020 tutte le programmazioni teatrali per le scuole sono

state sospese e mai più ripartite; fra queste, la storica Rassegna “Il

Novellino” del Comune di Rimini, che nel corso degli anni ha portato a

teatro migliaia di bambine, bambini ed adolescenti.

Ora si prospetta un lento ma possibile ritorno alla normalità, anche se

le limitazioni sono ancora tante.

slancio e l’entusiasmo che sempre ci hanno caratterizzato, incoraggiati

in questa “impresa鐠non facile dall’Assessorato alla Cultura del

Comune di Rimini che sostiene e promuove “Il Novellino”, vogliamo

Venerdì 3 dic

mbre 2021 ore 10.00

storia

ore e alberi

liberamente ispirato a “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono

di Francesco Niccolini

con Simona Gambaro

regia Francesco Niccolini e Luigi D’Elia

Un piccolo personaggio dal passo da pinguino entra in sala, si aggira nello spazio vuoto, senza sapere

perché è lì e cosa deve fare. È molto confuso e soprattutto stracarico di oggetti che porta attaccati e dentro

a uno zaino più grande di lui, tenuto insieme da legacci e ricordi. Ma chi è?

Appena in quello spazio vuoto e buio si sente un po鈠meno estraneo, è evidentemente emozionato: si

ingarbuglia nei suoi ragionamenti, dialoga un po鈠con i bambini e un po鈠con un interlocutore immaginario

tanto sembra indifeso e bisognoso di aiuto. Finalmente trova il coraggio di confessare le sue disavventure

Martedì 25 gennaio 2022 ore 10.00

ALESSIA CANDUCCI – FLEXUS

e per questo resisto

voci e musiche per ricordare la Shoah

E per questo resisto è il titolo dell’antologia pubblicata da Equilibri nel 2005, che raccoglie testimonianze

contemporanea per ragazzi. Nel 2006 nasce lo spettacolo omonimo di letture, musiche e canzoni

interpretate da Alessia Canducci e dal gruppo musicale dei Flexus.

Partendo dalla Shoah si dipanano storie che hanno come protagonisti ragazzi e ragazze vittime della

persecuzione razziale.

scrittura.

importanti cantautori italiani capaci di evocare con grande tensione l’atmosfera tragica di quegli anni.

Crediamo fermamente che il racconto e la musica abbiano più forza di qualunque discorso o di qualsiasi

lezione nell’avvicinare i ragazzi a tematiche tanto complesse e profonde. Portiamo ai giovanissimi questi

Mercoledì 2 e Giovedì 3 febbraio 2022 ore 10.00

SCHEDIA TEATRO

rose nell’insalata

dall’omonimo libro di Bruno Munari

con: Irina Lorandi, Riccardo Colombini

testo e regia: Riccardo Colombini

animazioni video: Sergio Menescardi

Lunedì 21 febbraio 2022 ore 10.00

ECCENTRICI DADARO鈠

visibili

dall’omonimo libro di Bruno Munari

di e con: Rossella Rapisarda, Fabrizio Visconti

regia: Fabrizio Visconti

scene e luci: Michelangelo Campanale

Ispirato a ‘L’amico Immaginario’ di Matthew Dicks, caso editoriale in America con oltre 60000 copie

vendute nel primo anno di edizione, “Amici in(di)visibili” è una sorta di romanzo di formazione lungo una

notte, una notte da cinema giallo, in cui Budo, amico immaginario di Max, dovrà trovare il modo per salvare

il bambino che l’ha inventato, che è stato rapito e portato in un bosco dalla signora Pissipissi, quella che sta

sempre fuori dalla scuola con le caramelle gialle in mano.

Come farà Budo, che nessuno vede, a farsi aiutare a ritrovare Max? Budo è chiamato a lasciare andare la

paura, la preoccupazione di sé, per salvare quel “bambino speciale che vive tutto dentro e che trema così

facilmente”. Dovrà scoprire dove è stato nascosto Max, trovare il coraggio di affrontare Oswald, il più cattivo

di tutti gli amici immaginari, ma anche l’unico che può toccare le cose del mondo reale, e convincerlo ad

aprire la porta del nascondiglio, poi dovrà riuscire a far capire a Max che, per la prima volta nella sua vita,

dovrà cavarsela da solo, che per fuggire potrà far conto solo sulle sue forze. Ma, per farlo, dovrà rivelargli

Venerdì 4 marzo 2022 ore 10.00

di: Marta Abate e Michelangelo Frola

con: Simone Benelli, Francesco Fontana, Giulia Mattola

Alcuni porcospini, in una fredda giornata d’inverno, si strinsero vicini per proteggersi dal freddo. Ben

presto però furono troppi vicini e cominciarono a pungersi con le loro spine. Il dolore li costrinse allora

Lunedì 7 marzo 2022 ore 10.00

TEATRO DE GLI INCAMMINATI

Perlasca – il coraggio di dire no

di e con: Alessandro Albertin

regia: Michela Ottolini

produzione: Teatro de Gli Incamminati

in collaborazione con: Overlord Teatro

con il patrocinio della Fondazione Giorgio Perlasca

鍌ei cosa avrebbe fatto al mio posto?”

Così rispose Giorgio Perlasca ai giornalisti quando, scoprendo la sua storia, gli chiesero le motivazioni delle

Giovedì 24 marzo 2022 ore 10.00

nel tempo che ci resta

elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

di: Cesar Brie

Produzione: Campo Teatrale – Teatro dell’Elfo

con: Marco Colombo Bolla, César Brie, Elena D’Agnolo, Rossella Guidotti, Donato Nubilea

Borsellino e Tommaso Buscetta.

denuncia dell’intreccio tra criminalità organizzata, affari, politica, servizi segreti deviati.

info e prenotazioni:

lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

per la conferma delle prenotazioni e per altre eventuali informazioni:

PRENOTAZIONI A PARTIRE DA LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2021

ingresso alunni € 5,00 – gratuito per gli insegnanti

Saranno osservate le linee guida della normativa vigente anti-covid 19 per i settori delle

attività culturali.

IMPORTANTE!

Si rammenta che la prenotazione deve essere una scelta consapevole e ragionata.

Nonostante la situazione complessa dovuta all’emergenza sanitaria, salvo cause di forza maggiore, dare

economici all’Organizzazione. Chiediamo dunque la massima collaborazione: in caso di dubbi o incertezze,

effettuare eventuali disdette prima possibile; se la disdetta sarà fatta il giorno antecedente e/o la mattina

stessa dello spettacolo, per gli impegni già presi con le Compagnie e per sostenere le relative spese di

organizzazione e rappresentazione, è prevista una penale del 100% del costo del biglietto.

Il pagamento potrà essere effettuato la mattina stessa dello spettacolo presso la cassa, oppure tramite

– comunicare la richiesta già in fase di conferma della prenotazione

– il pagamento dovrà essere effettuato almeno una settimana prima dalla data dello spettacolo, i biglietti

ci vediamo a teatro!

Associazione Culturale e Teatrale Alcantara a.p.s.

0541.727773 – www.alcantarateatroragazzi.it

