(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Mirano, 13 ottobre 2021

Torna la rassegna “Autori in corte” al venerdì dal 15 ottobre al 19 novembre

Torna la rassegna “Autori in corte”, organizzata dal Comune di Mirano con la Biblioteca al venerdì, dal 15 ottobre al 19 novembre 2021.

In questa nuova edizione autunnale sono in programma cinque incontri con autori del territorio che presenteranno due saggi e tre opere di narrativa.

Introdurrà le presentazioni la delegata alla cultura Renata Cibin, che coordina il programma.

Appuntamento alle ore 17:30 presso la sala conferenze, al primo piano della barchessa in corte Errera, via Bastia Fuori n. 58.

Programma:

[venerdì 15 ottobre – ore 17:30](https://www.comune.mirano.ve.it/it/news/sandro-zara-e-pietro-ruo-presentano-il-libro-cini-venezia-una-storia-a-fil-di-lana-venerdi-15-ottobre-alle-17-30)

[Sandro Zara e Pietro Ruo](https://www.comune.mirano.ve.it/it/news/sandro-zara-e-pietro-ruo-presentano-il-libro-cini-venezia-una-storia-a-fil-di-lana-venerdi-15-ottobre-alle-17-30)

[Cini – Venezia. Una storia a fil di lana](https://www.comune.mirano.ve.it/it/news/sandro-zara-e-pietro-ruo-presentano-il-libro-cini-venezia-una-storia-a-fil-di-lana-venerdi-15-ottobre-alle-17-30)

[Ne discutono gli autori](https://www.comune.mirano.ve.it/it/news/sandro-zara-e-pietro-ruo-presentano-il-libro-cini-venezia-una-storia-a-fil-di-lana-venerdi-15-ottobre-alle-17-30)

venerdì 22 ottobre – ore 17:30

Giovanni Mari

presenta il suo libro

Solo Andata. Racconti del tempo e dello spazio

venerdì 5 novembre – ore 17:30

Alberto Brocca

presenta il suo libro

Terapia letale

venerdì 12 novembre – ore 17:30

Città consapevole. Oltre la globalizzazione

Presentano per l’Associazione “Nemus”

Ornella Doria, Alberto Madricardo, Ruggero Zanin

venerdì 19 novembre – ore 17:30

Antonino Zampini presenta il suo libro

Dammi la mano Lucrezia. La tragica storia di due amanti travolti nell’apocalisse di Pompei

Link alla locandina nel sito https://mirano-api.cloud.municipiumapp.it/s3/4099/allegati/varie/00-2021_autori_corte.pdf

