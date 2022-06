(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Torna la Festa della Musica di Arco

ARCO – Nel 2020 ha dovuto traslocare sulla pagine Facebook e sul sito internet dedicato, l’anno scorso si è tenuta con programma e numero di posti limitato e su prenotazione; ora la Festa della Musica del Comune di Arco può finalmente tornare a invadere tutto il centro storico.

Il 21 giugno, solstizio d’estate, ogni anno l’Europa accoglie la stagione più gioiosa con la Festa della Musica, una grande manifestazione nella quale si esibiscono musicisti di ogni tipo, professionisti e non, sui palcoscenici più inusuali e più spontanei: le strade, i vicoli, i cortili, le piazze e i luoghi d’arte. Nata in Francia nel 1982, la «Fête de la Musique» è oggi un autentico fenomeno sociale fatto di esibizione, ascolto, vicinanza, condivisione. Accanto a Barcellona, Berlino, Budapest, Bruxelles, Lisbona, Liverpool, Parigi, Praga e in Italia Roma, Napoli, Senigallia e altre innumerevoli città di oltre cento Paesi, anche Arco (dal 2004) partecipa alla festa.

Martedì 21 giugno oltre cinquanta formazioni si esibiranno in dodici postazioni, ognuna dedicata a un genere musicale: piazzale Segantini (grandi band pop, rock e indie), Foro Boario (rock, blues), piazza Sant’Anna (Unplugged), piazza Tre Novembre (danza), viale delle Palme (dj set, elettronica e discomusic), largo Pina (band pop, rock e indie), rione Stranfora (jazz, blues, voci), cortile del municipio (microband e solisti), via Segantini (solisti), cortile di Palazzo dei Panni (brass & wind band), viale delle Magnolie-piazza delle Canoniche (giochi & musica junior) e nella chiesa evangelica della Trinità (classica, canto, lirica).

L’inizio è per alcune postazioni alle ore 18, alle 20 si uniscono tutte le altre. La festa e la musica vanno avanti fino a mezzanotte, con una coda per alcune postazioni fino all’una.

La Festa della Musica è organizzata dal Comune di Arco con la collaborazione nella gestione delle postazioni di Smag (Scuola Musicale Alto Garda), Sonaround e Everness. Grazie a: Parrocchia di Arco, Assocentro, Comitato San Bernardino e esercenti del centro storico.

Le iscrizioni di musicisti e gruppi sono ancora aperte e lo saranno fino a giovedì 16: vai sul sito della festa, [www.festadellamusica.beniculturali.it](http://www.festadellamusica.beniculturali.it/), segui il percorso «iscrizioni» e «iscrizione artisti», clicca su «voglio suonare in una città» e compila il form che appare, scegliendo «Arco».

🔊 Listen to this