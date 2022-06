Torna il Festival della Pallamano: prende vita il nuovo logo dell’evento giovanile più atteso

(AGENPARL) – mer 29 giugno 2022

Il Festival della Pallamano è in arrivo! Dal 5 al 9 luglio prossimi sui campi di Misano Adriatico, Riccione e Rimini tornerà il grande e atteso appuntamento di fine stagione dedicato alla pallamano giovanile: 64 squadre in rappresentanza di 42 società, suddivise in cinque differenti tornei e distribuite su otto campi allestiti nelle tre città divenute ormai teatro abituale dell’evento.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: manca meno di una settimana all’inizio delle gare e alla cerimonia di apertura che, martedì sera, vedrà tutte le squadre presenti al Parco del Sole di Misano Adriatico per l’inaugurazione.

L’edizione 2022 segna il ritorno del Festival della Pallamano al suo format abituale e ‘a pieno regime’, con le FIGH Finals U15 che si fondono con i tornei Open, con l’attività promozionale, con il Campionato Italiano di beach handball e con l’attività paralimpica.

Il Festival, insomma, incarna a 360° le tante sfaccettature della pallamano italiana: parla ai giovani e fra loro promuove i valori dell’amicizia, dell’inclusione e della sportività. C’è tutto questo nel nuovo logo ideato dalla FIGH, realizzato da Giulia Belcastro e che nelle forme e nei colori racchiude i mondi dell’handball, ma nel contempo riprende l’immagine già presentata dalla Federazione attraverso il restyling de «La Casa della Pallamano» di Chieti e le nuove maglie da gioco delle Nazionali.

DETTAGLI. Si parte dalla “F”, lettera che richiama facilmente il Festival, sviluppando tutt’attorno una forma sferica – il pallone da gioco – e le dita di una mano. La sfera, aperta nella sua forma, simboleggia l’inclusività dello sport e in particolare della pallamano. I colori riprendono: l’azzurro delle Nazionali, il blu navy come tonalità associata all’Italia maschile, il fucsia delle Primule e dunque delle Nazionali femminili, il verde dell’attività promozionale e il giallo per il beach handball.

Il logo accompagnerà il Festival della Pallamano nei prossimi anni e a partire dalla edizione che si aprirà il 5 luglio. Tutti i dettagli sulla manifestazione, a partire dalle interviste alle squadre delle FIGH Finals U15, saranno resi noti nei prossimi giorni. Non rimane che seguire i canali ufficiali della pallamano italiana, a partire da Instagram e Facebook.

(foto: Fabio D’Anniballe)

