(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Torna “GENOVA PER VOI”

Sono aperte le iscrizioni per la prossima edizione

Giunta alla nona edizione, “Genova per Voi” si conferma una realtà importante e consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo, che ha contribuito significativamente al successo della musica italiana. Prodotta da ATID, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, la collaborazione del Comune di Genova e il patrocinio dell’Università degli Studi di Genova, ha come premio un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi.

Tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno inoltre dell’iscrizione gratuita per un anno a SIAE.

La Direzione Artistica è del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, la Direzione Organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti.

“È un’altra edizione speciale, quella che si apre oggi. Se nel 2020 – dichiarano Alloisio e Zanetti – abbiamo voluto dare un segnale di reazione alla crisi provocata dalla pandemia, in questa nuova edizione, con la collaborazione del Comune e il patrocinio dell’Università degli Studi, vogliamo tornare a Genova in grande stile. Confortati dal sostegno di SIAE e di Universal Music Publishing, siamo certi che ‘Genova per Voi’ continuerà a fornire una vera opportunità professionale per nuovi autori di canzoni”.

La nona edizione si svolgerà su due anni: le Selezioni cominciano nel 2021, i Laboratori, i Seminari e la Finale si terranno nel 2022.

Durante i Laboratori, i finalisti saranno seguiti dal team di Universal Music Publishing diretto da Klaus Bonoldi.

Le iscrizioni a “Genova per Voi” si chiudono l’11 marzo 2022.

La scheda di iscrizione e il regolamento sono sul sito [www.genovapervoi.net](http://www.genovapervoi.net/)

🔊 Listen to this