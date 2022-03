(AGENPARL) – mar 01 marzo 2022 [Image]

TORINO | MUSEI REALI | SALE CHIABLESE

IN 17 GIORNI

SUPERATI I 11.131 VISITATORI

ALLA MOSTRA

VIVIAN MAIER. INEDITA

La mostra di Vivian Maier, allestita fino al 26 giugno nelle Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino, sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico.

A diciassette giorni dalla sua apertura, sono stati 11.131 i visitatori che hanno ammirato le oltre 250 immagini, molte delle quali inedite o rare, come quelle a colori, scattate lungo tutto il corso della vita di una delle massime esponenti della cosiddetta street photography, oltre a dieci filmati in formato Super 8, a due audio con la sua voce e a vari oggetti che le sono appartenuti come le sue macchine fotografiche Rolleiflex e Leica, e uno dei suoi cappelli.

Fin dal titolo, Inedita, l’esposizione che giunge in Italia dopo una prima tappa al Musée du Luxembourg di Parigi (15 settembre 2021 – 16 gennaio 2022), si prefigge di raccontare aspetti sconosciuti o poco noti della misteriosa vicenda umana e artistica di Vivian Maier, approfondendo nuovi capitoli o proponendo lavori finora inediti, come la serie di scatti realizzati durante il suo viaggio in Italia, in particolare a Torino e Genova, nell’estate del 1959.

La mostra, curata da Anne Morin, è co-organizzata da diChroma e dalla Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais, prodotta dalla Società Ares srl con i Musei Reali e il patrocinio del Comune di Torino, e sostenuta da Women In Motion, un progetto ideato da Kering per valorizzare il talento delle donne in campo artistico e culturale.

Catalogo Skira

Torino, marzo 2022

VIVIAN MAIER. INEDITA

Torino, Musei Reali | Sale Chiablese (piazza san Giovanni 2)

Fino al 26 giugno 2022

Orari:

dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 21.00

(ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Biglietti:

Informazioni:

