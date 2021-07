(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 TORINO, MELONI: MANIFESTI RAFFIGURANTI ME A TESTA IN GIÙ, FRANGE ESTREMISTE CONTINUANO A PROMUOVERE ILLEGALITÀ E VIOLENZA NEL TOTALE SILENZIO ISTITUZIONI

«La scorsa notte, in Barriera di Milano a Torino, sono apparsi questi manifesti raffiguranti me e l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone. Siamo appesi a testa in giù, forse “grazie” ad un gruppo di anarchici che non sapeva come altro passare le proprie giornate. Gesti come questi non sono una novità, così come minacce e aggressioni ai danni dei nostri esponenti. Certe frange estremiste, infatti, continuano a promuovere illegalità e violenza come mezzo di espressione politica, nel totale silenzio delle istituzioni. Arriverà tempestiva la condanna di tali infamie da parte della sinistra? Attendiamo fiduciosi».

