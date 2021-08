(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 TORINO, MELONI: DANNEGGIAMENTO MONUMENTO DEDICATO ALLA MEMORIA DEI CADUTI DI NASSIRIYA È SCHIAFFO AI NOSTRI SOLDATI CHE SI SONO SACRIFICATI PER DIFENDERE LA DEMOCRAZIA E LA LIBERTÀ

“Danneggiato nella notte a Torino il monumento dedicato alla memoria dei caduti di Nassiriya. È uno schiaffo ai nostri soldati che si sono sacrificati per difendere la democrazia e la libertà. Si faccia tutto il possibile per ripristinarlo e per individuare eventuali responsabili di questo gesto vergognoso. Difendiamo i nostri simboli e la nostra storia da chi usa metodi degni dei talebani”.

