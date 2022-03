(AGENPARL) – Roma, 16 marzo 2022 – L’ex primo ministro britannico Tony Blair ha messo in dubbio la strategia dell’Occidente di eliminare l’azione militare contro la Russia nel conflitto in Ucraina, sostenendo che le sanzioni punitive adottate contro il regime di Vladimir Putin non sono riuscite a scoraggiare la guerra in corso.

Scrivendo in un post sul blog per il Tony Blair Institute, l’architetto della guerra in Iraq si è chiesto se fosse “sensato” escludere l’opzione militare contro la Russia, nonostante le preoccupazioni che tali azioni potessero innescare una terza guerra mondiale sull’ex territorio sovietico.

Mentre Blair ha affermato di “comprendere e accettare” che non c’è volontà politica per l’impegno militare dell’Occidente contro la Russia, ha affermato che Putin sta usando il “desiderio di non provocare escalation” come merce di scambio contro la NATO.

“Quando minaccia la NATO, alimentando persino i timori di un conflitto nucleare, perseguendo il suo tentativo di rovesciare con la forza il presidente democraticamente eletto di una nazione pacifica e di dichiarare guerra al suo popolo, c’è qualcosa di incongruo nella nostra ripetuta rassicurazione nei suoi confronti che non lo faremo reagire con forza”, ha scritto l’ex premier.

Blair ha proseguito chiedendosi se l’Occidente continuerà ad astenersi dalla guerra se Putin “usa armi chimiche o un’arma nucleare tattica, o cerca di distruggere Kiev come ha fatto con Aleppo in Siria, senza alcun riguardo per la perdita di vite civili”.

“Ha senso dirgli in anticipo che qualunque cosa faccia militarmente, escluderemo qualsiasi forma di risposta militare? Forse questa è la nostra posizione e forse quella è la posizione giusta, ma segnalarlo continuamente e rimuovere i dubbi nella sua mente è una strana tattica”, ha aggiunto.

Non riuscendo a intraprendere azioni militari da solo, l’ex leader britannico ha invitato l’Occidente ad aumentare la sua fornitura di armi ai missili terra-aria (SAM), oltre a impegnarsi a continuare a fornire armi al paese.

Inoltre, Blair ha chiesto “ulteriori sanzioni economiche e il completo ostracismo dalla comunità finanziaria internazionale” che, secondo lui, dovrebbero durare fino a quando Putin non lascerà il potere. Inoltre, la Bielorussia dovrebbe essere avvertita che se entrasse completamente in guerra, affronterebbe un “prezzo pesante”, ha affermato.

“Questa posizione sottolinea l’importanza dell’altro polo della strategia: una spinta concertata e strutturata per una soluzione negoziata”, ha scritto l’ex Primo Ministro.

Pur facendo frequenti allusioni alla seconda guerra mondiale, Blair ha affermato che l’Occidente dovrebbe adottare un approccio pragmatico nei confronti della Cina comunista, che in realtà è stata credibilmente accusata di aver commesso un genocidio, in contrasto con Putin, nonostante la raffica di paragoni tra l’uomo forte russo e Adolf Hitler.

“Il nostro rapporto con la Cina definirà la geopolitica del 21° secolo e non possiamo permetterci il disimpegno”, ha scritto notando che l’Occidente dovrebbe aumentare la spesa per la difesa per stare al passo con i cinesi.

Nel suo post, Blair ha anche preso di mira gli elementi populisti di destra e di sinistra nel Regno Unito, come Nigel Farage della Brexit e l’ex leader del partito di estrema sinistra Jeremy Corbyn, per aver criticato le inutili provocazioni della Russia da parte dell’UE e La NATO per aver cercato di espandersi alle porte di Putin in Ucraina.

“Non è un caso che le due voci più importanti del Regno Unito che tentano di attribuire alla NATO la responsabilità dell’aggressione di Putin siano state Farage e Corbyn. Quindici anni fa, entrambi erano figure marginali. Ma dopo quel periodo Farage è riuscito a trasformare il partito conservatore in un partito Brexit e l’estrema sinistra sotto Corbyn ha preso il controllo dei laburisti”, ha scritto.

L’architetto della guerra in Iraq ha continuato a prendere di mira “elementi simili” all’interno della politica americana, presumibilmente in riferimento a figure come il conduttore di Fox News Tucker Carlson e l’ex deputata democratica Tulsi Gabbard , entrambi i quali hanno affrontato accuse di tradimento per aver messo in dubbio il ragionamento strategico dietro l’America coinvolgimento in Ucraina.

Blair ha sostenuto il ritorno a un “centro forte” nella politica occidentale “sulla politica estera e di difesa” e l’abbandono del “populismo dilagante di sinistra e di destra”.

L’ex primo ministro britannico, che ha affrontato critiche diffuse per aver guidato la guerra fallita in Iraq, che ha provocato la morte di centinaia di migliaia di persone, ha affermato che la nazione occidentale deve “riscoprire la convinzione nei nostri valori democratici e nello stile di vita che rappresentano” e di “smettere di demonizzare le nostre stesse istituzioni o la nostra stessa storia”.

Blair, che si vantava di visitare l’Ucraina ogni anno dal 2007, ha concluso dicendo: “La tragedia dell’Ucraina è il nostro campanello d’allarme. Siamo svegli. Ora dobbiamo agire”.