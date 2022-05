(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 IL “DIARIO DELLA GUERRA” TRA RUSSIA E UCRAINA

È IL NUOVO LIBRO DI TONI CAPUOZZO, UNA DELLE

TUTTI I PENSIERI, GLI APPUNTI, GLI SCRITTI PUBBLICATI

SUL WEB E GLI INTERVENTI TELEVISIVI RACCOLTI IN

EDIZIONE ARRICCHITA DA UN’AMPIA GALLERIA DI

FOTO DI GRANDI REPORTER DAL FRONTE: FAUSTO

BILOSLAVO, GABRIELE MICALIZZI, FRANCESCO

UN LIBRO APERTO: ATTRAVERSO UN QR CODE SI

POTRANNO LEGGERE LE FUTURE RIFLESSIONI DI

Sono scettico sul ruolo che lἀOccidente sta giocando. Siamo pronti a

combattere, ma fino allήltimo ucraino. È in gioco la democrazia, è in

gioco lἀOccidente, si mettono tutti lἀelmetto però, poi, marcano visita

al momento di andarci per davvero… in guerra鐀.

Toni Capuozzo

Toni Capuozzo

Titolo:

Giorni di guerra

Sottotitolo:

Russia e Ucraina, il mondo a pezzi

Pagine:

Formato:

Brossura 20 cm x 13 cm

Prezzo:

Data di uscita:

28 aprile 2022

Casa editrice:

Signs Publishing

ISBN:

Un vero e proprio diario di guerra 霠suddiviso per giorni 霠fatto

di appunti, riflessioni pubblicate sui social, interventi televisivi.

Un volume impreziosito da numerose illustrazioni e da una lunga

galleria di fotografie di grandi reporter italiani dal fronte: Fausto

Biloslavo, Gabriele Micalizzi, Francesco Semprini, Vittorio Nicola

Rangeloni. “Non esistono guerre chirurgiche, né bombardamenti

intelligenti” — scrive Capuoz穯ₗₓci sono sempre colpe da di-

stribuire: Putin, la sua politica di potenza, l’ordine di invasione.

Biden, la sfida di una NATO senza confini. Il premier ucraino che

si è fatto spingere nella sfida — vai avanti tu — senza valutare che,

forse, per l’Ucraina libera era meglio essere una terra di nessuno o

dei soli ucraini, scambi e commerci piutto-

dei soli ucraini, scambi e commerci piutto-

innocente, se non i civili”

Con le foto dal fronte, le illustrazioni di

Giuseppe Botte e contenuti multime-

(QR Code).

TONI CAPUOZZO

Nasce a Palmanova, in provincia di

Udine, nel 1948. Laureato in sociolo-

gia presso l’Universit搀i Trento, di-

venta giornalista professionista nel

1983. Scrive per

riodici

Toni Capuozzo

Russia e Ucraina, il mondo a pezzi

riodici

Terra!

state giornalistiche televisive, ha segui-

to i conflitti nei balcani, in Somalia,

in Medio Oriente, in Afghanistan, in

Iraq… È autore di numerosi libri.

in Medio Oriente, in Afghanistan, in

Iraq… È autore di numerosi libri.

in Medio Oriente, in Afghanistan, in

riodici

Terra!

state giornalistiche televisive, ha segui-

🔊 Listen to this