(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 TOKYO, SINDACO FABBRI: “CONGRATULAZIONI A RAMBALDI E AZZURRI PER FINALE. FERRARA PARTE ALLA GRANDE”

Ferrara, 23 lug – “Prima uscita per i ferraresi in gara a Tokyo ed è subito successo. Congratulazioni a Luca Rambaldi e a tutta la squadra per aver conquistato l’accesso alla finale col quattro di coppia italiano. Martedì tiferemo l’Italia per la gara decisiva e con il pensiero anche a Filippo Mondelli e alla sua famiglia. Forza Ferrara, forza Azzurri!”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri dopo che il quattro di coppia italiano ha conquistato l’accesso alla finale olimpica di Tokyo. In equipaggio anche il ferrarese Luca Rambaldi, con Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Simone Venier. L’equipaggio è in acqua anche per onorare il ricordo del compagno di squadra Filippo Mondelli, il campione ucciso da un osteosarcoma (il suo nome è stampato sulla barca degli Azzurri)

