(AGENPARL) – lun 02 agosto 2021 TOKYO, MELONI: QUALCUNO OLTREOCEANO LANCIA INSINUAZIONI SU VITTORIA JACOBS, NON TI CURAR DI LORO MARCELL ITALIA FIERA DI TE

«Dopo la schiacciante vittoria del nostro Jacobs alle Olimpiadi, qualcuno oltreoceano – a cui forse non è andato giù il record – lancia pesantissime insinuazioni per screditare l’atleta italiano più veloce del mondo. Non ti curar di loro, Marcell. L’Italia intera è fiera di te».

