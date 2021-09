(AGENPARL) – dom 05 settembre 2021 Tokyo 2020: Pella (FI), “Tantissime emozioni per un’edizione dei record delle Paralimpiadi”

“Con la cerimonia di oggi si chiude un’edizione piena di emozioni e di record per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo2020: la Maglia Azzurra ottiene il record ineguagliato di 69 medaglie, 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi. Congratulazioni a tutti gli Atleti, a dirigenti e staff tecnico, a tutti coloro che hanno contirbuito a queste vittorie e, non da ultimo, all’enorme lavoro e all’instancabile passione di Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Queste gare ci hanno emozionato tanto, ci hanno fatto capire cosa significhi sul serio non arrendersi mai e quanto grande sia il valore dello sport per sentirsi parte di una comunità e raggiungere risultati così importanti. Si tratta di messaggi che, insieme alle medaglie, dobbiamo portare a casa e coltivare ogni giorno, nelle nostre politiche pubbliche, sui territori e come Paese.” Lo dichiara in una nota Roberto Pella, Presidente Intergruppo Parlamentare Maglia Azzurra e deputato di Forza Italia

