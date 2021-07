(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 [Image]

[Instagram](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=8%3dBcXcE%26E%3dT%26I%3d9ZP%26J%3d9UVY7a%26I%3dCzMDN_xtqu_94_FvYs_PA_xtqu_89KR3.BBNz45MgF.1Js_KoxV_U4Ak73MiB1GoLAJ_xtqu_89_FvYs_QAnE_Fv6g4yYs_Q9oM%262%3dH1LJ88.G3O%26oL%3dVXB) [Twitter](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=9%3d6eGd9%26G%3dC%26J%3d3b9%26K%3d3WEZ1c%262%3d7a6hDtOwO_rvZv_36_ywSu_9B_rvZv_2A1SiO1Ar.8vI_rvZv_2AMAd0y9i8sEsHv%260%3dmPzRcW.uAt%26Dz%3dd3a) [YouTube](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=5%3dBeLZE%26G%3dH%26F%3d9bD%26G%3d9WJV7c%267%3d0zO2K_xver_96_4sYu_D8_xver_8A9O3.T1MzPn7.iJy_JWxb_TlP57x_McuV_Wrhk9qJiDoDoNyG%26j%3dH7K28D.F3g6mkO%26uK%3dDXH) [Facebook](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=3%3dGaUXJ%26C%3dQ%26D%3dDXM%26E%3dDSSTBY%26F%3d85KAI_3rnp_D2_Cqdq_M6_3rnp_C7HM8.7v3p30Ev.40C_3rnp_C7a5o6C3t4794D0-QBaSXBTOQKZOZEX%26y%3dC6J1l2vG3C.EzJ%26tJ%3dSSG)

TOKYO 2020 – OGGI PRIME PARTENZE PER IL GIAPPONE

I primi a partire sono gli Azzurri del gruppo strada Ciccone, Nibali, Caruso, Moscon, Bettiol, Cavalli, Bastianelli, Paladin e Longo Borghini

Con la 3^ tappa della Settimana Ciclistica Italiana si chiude la prima parte della trasferta della Squadra Nazionale Italiana sulle strade della Sardegna.

Giulio Ciccone, Alberto Bettiol, Gianni Moscon e Damiano Caruso hanno lasciato la corsa e oggi partono per Roma ed in seguito per Tokyo.

Purtroppo una caduta ha costretto al ritiro Fausto Masnada che subito dopo la tappa è stato portato al Pronto Soccorso del Policlinico Universitario di Cagliari. Per lui la prognosi verrà comunicata a breve dal suo team. Masnada è rientrato su Milano con un volo in mattinata. In gara rimangono Elia Viviani, Filippo Ganna e Michele Scartezzini.

Il bilancio sportivo è invece affidato ai tecnici. Tocca a Davide Cassani fare un punto della situazione. “Abbiamo lavorato e trovato buone condizioni climatiche visto che durante il nostro soggiorno le temperature sono state decisamente miti. I ragazzi hanno finalizzato il lavoro, ad esempio, dopo la seconda tappa abbiamo allungato con un allenamento di altre 2 ore. Siamo arrivati a coprire 250 chilometri con oltre 3000 metri di dislivello. Abbiamo lavorato per mesi. La Nazionale è serena e pronta”.

Marco Villa è il tecnico che invece segue i pistard ed i cronoman. “Qui in Sardegna abbiamo potuto lavorare sul fondo, che a qualcuno serviva, su percorsi severi. Gli atleti hanno così potuto testarsi ed effettuare blocchi di lavoro con fasi di intensità importanti. Un lavoro completo che abbinato a quello specifico in pista ha chiuso il nostro percorso”.

Questo il piano partenze degli Azzurri per Tokyo

17 luglio Strada: Ciccone, Nibali, Caruso, Moscon, Bettiol, Cavalli, Bastianelli, Paladin, Longo Borghini

19 luglio Mtb: Lechner, Kerschbaumer, Colledani, Braidot

21 luglio Strada/Pista uomini e donne: Ganna, Viviani, Balsamo

21 luglio Bmx: Fantoni

25 luglio Pista e uomini donne: Lamon, Milan, Barbieri, Guazzini, Paternoster, Fidanza, Alzini.

Cagliari, 17 agosto 2021

Area Comunicazione FCI

🔊 Listen to this