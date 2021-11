(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 Tofalo: M5S mezzo esploso? Noi come l’Araba Fenice, Calenda avrà sorprese.

“Capisco che Calenda cerchi continuamente ed ossessivamente spazi mediatici per dire che esiste ma non è certo attaccando quotidianamente noi che recupera voti. Faccia proposte concrete e sia meno arrogante. Gli consiglierei un master in “umiltà”. Quanto al MoVimento abbiamo superato in passato fasi ancora più critiche. Siamo come l’Araba Fenice, Azione è invece ancora un neonato in culla, va continuamente pulito…”

