(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 Il segretario Lega Umbria, Virginio Caparvi e il senatore Valeria

Alessandrini, vicesegretario Lega Umbria:

“Negli ultimi mesi diversi amministratori sono entrati nel nostro

movimento, ma succede anche che qualcuno scelga di uscire. È il caso di

Ruspolini che pur contattato più volte, anche per condividere punti di

incontro e prospettive sulle amministrative del 2022, non si mai reso

disponibile a un confronto. Prendiamo atto della decisione e andiamo

avanti nel progetto di costruzione e rafforzamento di un movimento che

vive di slanci e non di contrapposizioni inutili. Nei prossimi mesi ci

saranno i congressi di sezione e dunque gli iscritti saranno chiamati ad

un giusto e doveroso momento di confronto e di democrazia dopo un anno

difficile anche per la Politica fatta sul territorio.

La Lega Umbria va avanti oltre i personalismi perché è così che è

risultata vincente in tutti gli appuntamenti elettorali degli ultimi

anni, dimostrando di essere forza di governo capace e responsabile

grazie al lavoro di squadra e al sostegno del partito a tutti i livelli,

iniziando proprio dalle amministrazioni comunali”.

🔊 Listen to this