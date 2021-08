(AGENPARL) – Roma, 10 agosto 2021 – Il quotidiano canadese Todayville Red Deer pubblica un articolo dal titolo «C’è un altro modo per porre fine alla pandemia. I medici possono mettere fuori combattimento il covid con le cure».

Mentre ogni medico che cura i pazienti ha bisogno di vedere questo video, lo fa anche chiunque abbia paura di ottenere una diagnosi positiva. Il Covid-19 è curabile e se tu o la persona amata ricevete la temuta diagnosi, potete e dovreste richiedere l’accesso alle cure. Per quelli a più alto rischio di malattia grave, aumenterà le possibilità di un esito positivo dell’85%.

Il COVID-19 non sta solo uccidendo le persone, sta distruggendo le imprese, distruggendo i sogni e provocando il caos sulla salute mentale. Sta anche creando un grave cuneo tra i vicini, le comunità e la società nel suo insieme. Mentre i canadesi osservano impotenti quella che alcuni chiamano una corsa tra le varianti del covid e l’efficacia della vaccinazione diffusa, la maggior parte non sa che c’è un’altra via d’uscita da questo disastro e i medici hanno la chiave.

In questa incredibile testimonianza, il principale ricercatore medico Dr. Peter McCullough si rivolge al Comitato per la salute e i servizi umani del Senato del Texas. Lo studioso di medicina più pubblicato al mondo nella sua esperienza, il dottor McCullough è un esperto nel campo del cuore e dei reni, un editore di due importanti riviste e un ricercatore esperto.

In questo straordinario discorso sentirete che ai medici non è stata data alcuna vera istruzione su come trattare i pazienti nel periodo tra una diagnosi positiva e una o due settimane dopo, quando alcuni si ammalano gravemente. Non è ancora ben pubblicizzato, ma il Dr. Peter McCullough sta facendo tutto il possibile per far sapere alla comunità medica che trattando in anticipo i casi positivi al covid, possono ridurre il numero di pazienti covid che si recano in ospedale dell’85%! Le sperimentazioni mediche sono legittime. La documentazione sul trattamento ad esordio precoce è verificata.

Entro due giorni da questa testimonianza (10 marzo) il Senato del Texas ha introdotto una legislazione per obbligare a fornire informazioni sul trattamento precoce a ogni paziente positivo al covid-19. La chiave ora è che i medici agiscano.