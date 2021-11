(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 Tlc: Prestipino (Pd), garantire lavoratori e stabilità Tim

“Desta profonda preoccupazione il drammatico appello lanciato dai segretari generali del comparto telecomunicazioni Cgil e Cisl, migliaia di posti di lavoro sono a rischio, e Roma pagherebbe un prezzo molto alto. Dobbiamo evitare un disastro occupazionale”.

Lo dichiara Patrizia Prestipino, deputata del Partito democratico eletta a Roma.

“Il settore delle telecomunicazioni- prosegue l’esponente dem – è essenziale per la ripartenza del Paese, sia per il suo sviluppo che per la sicurezza. Una crisi rischierebbe inoltre di avere un impatto drammatico su migliaia di famiglie, per questo va garantita la difesa dei lavoratori del comparto, particolarmente numerosi a Roma, e salvaguardata la stabilità della Tim, azienda sempre più strategica dell’intero settore”.

Roma, 20 novembre 2021

