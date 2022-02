(AGENPARL) – lun 28 febbraio 2022 TLC e innovazione, Anna Ascani al Mobile World Congress di Barcellona

“Nei prossimi due giorni sarò a Barcellona per il Mobile World Congress 2022, un evento rilevantissimo per il mondo del digitale e delle telecomunicazioni. Appoggio pienamente la decisione presa dagli organizzatori, visto quanto sta accadendo in Ucraina a causa della guerra di Putin, di escludere il padiglione russo dalla manifestazione.”

Lo ha dichiarato la Sottosegretaria al Mise e vicepresidente Pd Anna Ascani, alla vigilia della partecipazione al Mobile Word Congress, il più grande congresso internazionale nel settore della telefonia mobile e delle tlc. L’evento, organizzato dal 28 febbraio al 2 marzo a Barcellona, vede la partecipazione di migliaia di stakeholder del settore provenienti da 165 Paesi. La Sottosegretaria al Mise parteciperà a diversi panel interministeriali nei quali si affronteranno i temi delle politiche sull’innovazione. “Discuteremo di tecnologie e competenze delle persone, di sviluppo ed inclusione, argomenti sui quali il governo e in particolare il Ministero dello Sviluppo Economico è fortemente impegnato”.

Roma, 28 febbraio 2022