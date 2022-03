(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 Tlc, Anna Ascani al Mobile Word Congress di Barcellona

La Sottosegretaria al Mise e vicepresidente Pd Anna Ascani ha partecipato al Mobile Word Congress, il più importante congresso internazionale nel settore della telefonia mobile e delle tlc, in corso di svolgimento a Barcellona. All’evento, che vede la partecipazione di 165 Paesi, è presente un gruppo rappresentativo di startup italiane, la maggior parte scelte per iniziativa dell’Ice – l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane –

“In questi giorni si è discusso di tecnologia e innovazione, ma anche e soprattutto di capitale umano, sviluppo ed inclusione, argomenti sui quali il governo e in particolare il Ministero dello Sviluppo Economico è fortemente impegnato” ha dichiarato Anna Ascani, che ha preso parte a diversi incontri interministeriali sulle politiche europee che riguardano in particolare le startup.

“Il nostro sforzo per supportare le start-up e le PMI innovative è determinante per garantire crescita e competenza, elementi decisivi nei processi di innovazione che si stanno sviluppando in tutto il mondo. Per questo è importante che tutte le iniziative per le startup siano allineate alla strategia industriale dell’UE, dando anche una forte risposta alle nostre dipendenze strategiche. Questo è uno degli obiettivi delle varie iniziative portate avanti dalla Presidenza francese che stiamo supportando”. La sottosegretaria ha inoltre incontrato diversi operatori nel settore delle telecomunicazioni per discutere di investimenti e prospettive future.

Roma, 02 marzo 2022