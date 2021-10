(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 TIRIBOCCHI A MARTE SPORT LIVE: “OSIMHEN HA QUALITA’ ENORMI, IL NAPOLI DAVANTI A TUTTI PUO’ DURARE”

Simone Tiribocchi, ex attaccante e opinionista Dazn, è è intervenuto in diretta su Radio Marte in “Marte Sport Live” della sera (in onda ogni giorno dalle 19 alle 20). «Osimhen è un grandissimo attaccante, sta migliorando tantissimo in tante cose: nella gestione della palla, nel saper leggere la gara, quando andare incontro ai compagni e quando invece attaccare lo spazio. Insomma si vede che con Spalletti sta lavorando. Le qualità erano già chiaramente enormi lo scorso anno, ma è stato colpito da tanti infortuni. Può ancora migliorare e diventare sempre più completo. Il Napoli in fuga col Milan o è presto? Intanto è sempre meglio stare davanti che inseguire. Però ho visto la gara col Torino, contro una squadra forte e in forma, non c’è stata partita. Per carità il Toro ha creato grattacapi e alcune occasioni, però gli azzurri hanno avuto il rigore, hanno colpito il palo. Insomma è stata una prova di forza da parte dei ragazzi di Spalletti. Le prossime gare con Roma e poi più in là con Milan e Inter? Sono scontri diretti e può succedere di tutto, dipende dagli episodi, ma il Napoli dirà la sua sino alla fine del campionato»

🔊 Listen to this