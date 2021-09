(AGENPARL) – gio 30 settembre 2021 Appuntamento nel weekend nel cuore di Bellaria; non mancherà anche il caratteristico mercatino agricolo a chilometro zero.

TIPICITA’, ARTIGIANATO E CREATIVITA’ PRESTATA AL RICICLO: TORNA L’ISOLA DEI CURIOSI

Rinviato nella scorsa primavera, l’appuntamento è autunnale per “L’Isola dei Curiosi”, il caratteristico mercatino dedicato al prodotto tipico, all’artigianato, al riciclo e non solo, che si svolgerà nel cuore di Bellaria Igea Marina il prossimo fine settimana.

Appuntamento fissato per sabato 2 e domenica 3 ottobre, dal mattino alla sera lungo l’Isola dei Platani: nell’ambito del riciclo, tema di fondo della manifestazione, saranno presenti espositori con collezionismo, piccolo antiquariato e vintage. Presente anche il caratteristico mercatino agricolo a chilometro zero, un appuntamento immancabile nel fine settimana lungo viale Paolo Guidi.

Il programma prevede l’apertura del mercato dalla mattina di sabato 2 ottobre, per poi arricchirsi con altri appuntamenti nella giornata di domenica 3 ottobre. Le curiosità non mancheranno. E’ infatti alla seconda edizione il concorso del “riciclo creativo”, che già nella prima edizione ha riscosso un notevole interesse. Nella rinnovata piazza Don Minzoni, da domenica mattina verranno esposte le opere in gara. L’edizione 2020 venne vinta da Davide Lazzarini con l’opera da riciclo “Dragonfly”; quest’anno, il creatore è gradito ospite con l’installazione “Formiche & Co.”, che verrà esposta sempre in piazza Don Minzoni. Un’idea creativa e curiosa, che si affiancherà alla premiazione di questa seconda edizione del concorso, in programma in piazzetta Fellini alle ore 17.00 di domenica.

Sarà poi dedicato ai piccoli curiosi lo spettacolo di burattini ‘Il pappagallo d’Oriente”, in scena sabato pomeriggio alle ore 16.00 nella stessa piazzetta Fellini; location che domenica, sempre alle ore 16.00, vedrà Carlotta Cecchini presentare la sua performance “Binario 3”, uno spettacolo con marionetta corporea per tutti, grandi e piccoli.

Modifiche alla viabilità.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, durante il weekend viale Paolo Guidi e vie limitrofe saranno interessati da alcune modifiche alla viabilità: disposte a mezzo di ordinanza consultabile integralmente sul sito istituzionale [www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it](http://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/).

Tra i provvedimenti principali, per tutte le giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre, l’istituzione di divieto di transito, eccetto mezzi autorizzati, nonchè il divieto di sosta su ambo i lati, su viale Paolo Guidi (tratto da piazza Matteotti a piazzale Gramsci), via Pascoli (tratto da viale Paolo Guidi a via Albertazzi), piazza Matteotti, piazza Don Minzoni e via Torre (tratto da piazza Matteotti a via Conca).

