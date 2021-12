(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 tutti gli appuntamenti in corso e le novità della prossima settimana

TINO REPETTO. LA RICERCA DELL’ASSOLUTO.

Una donazione e tre esposizioni in memoria dell’artista, tra Genova e Milano.

Inaugurazione giovedì 16 dicembre, ore 17.00 al Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

SCOPRIRE GENOVA IN UN DIPINTO DELL’ACCADEMIA

Mercoledì 15 dicembre ore 18.30 continua il corso di formazione rivolto a chi vuole diventare volontario del Museo dell’Accademia Ligustica, ai già volontari e ai soci e amici – dal vivo e in streaming.

